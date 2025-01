https://ria.ru/20250128/ukraina-1995318551.html

"Нет причин останавливаться". НАТО формирует армию против России

"Нет причин останавливаться". НАТО формирует армию против России - РИА Новости, 28.01.2025

"Нет причин останавливаться". НАТО формирует армию против России

Украинские власти и страны НАТО обсуждают отправку на линию фронта от 40 до 200 тысяч западных военных в рамках миротворческой миссии. Некоторые руководители... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:02:00+03:00

москва

россия

украина

владимир зеленский

федор лукьянов

евросоюз

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978673867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69ba3ec40b02ccd9d1eefaacdfda7167.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Украинские власти и страны НАТО обсуждают отправку на линию фронта от 40 до 200 тысяч западных военных в рамках миротворческой миссии. Некоторые руководители ведущих европейских держав в той или иной степени уже поддержали эту идею. Согласится ли Москва — в материале РИА Новости.Перековка оралаЗеленский, обратившись к согражданам по случаю "Дня соборности", заявил, что выбирает меч. Сила народа — в единстве, напомнил он. "Это о нас, о том, на что мы способны, когда выбираем не какие-то собственные амбиции, а Украину. Выбираем ее интересы. Когда выбираем не срач, а меч. <…> Вот это то единство, которое необходимо, чтобы завоевать свое право жить в мире", — сказал глава киевского режима.Вместе с тем в интервью Bloomberg он признался, что не видит смысла понижать призывной возраст с 26 до 18 лет, потому что Украина не сможет вооружить столько солдат. "Зачем мобилизовать еще больше молодых людей? Чтобы было еще больше без оружия?" — пояснил Зеленский.И предложил Евросоюзу и США прислать как минимум 200 тысяч военных. Причем не в Киев, а на передовую. Впрочем, речь пока идет о миротворческой миссии после прекращения боевых действий.Глава киевского режима полагает, что ЕС не хватит сил, поэтому в операции непременно должны принять участие американцы. "Этого не может быть без Соединенных Штатов, — подчеркнул он. — Даже если некоторые европейские друзья думают иначе. Нет, это невозможно, никто не будет рисковать без Соединенных Штатов".В качестве альтернативы Зеленский предложил принять Украину в НАТО. Тогда, по его словам, западным партнерам не придется ни содержать ВСУ, ни рисковать жизнями своих людей на украинских границах. "У нас есть 800 тысяч, если не будет НАТО, не будет четких гарантий безопасности или иностранного контингента, то мы должны иметь миллионную армию. Ее надо кормить, кто это будет делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и так далее", — заключил он.Новый мирКиевские власти обсуждают с НАТО размещение до 50 тысяч иностранных военных вдоль тысячекилометровой линии фронта в рамках урегулирования конфликта, сообщает Financial Times газета со ссылкой на участников переговоров. Эта группировка могла бы быть сформирована в рамках коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.В группировку численностью 200 тысяч на Западе не верят. Как отмечает Reuters, столько служит во всей армии Франции. А в Нормандии в 1944-м высадились 156 тысяч солдат, напоминает FT.По мнению бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда, хватит и 40 тысяч. Такая группировка достаточно мощная, чтобы не стать легкой мишенью для российских войск и при необходимости перебросить подкрепление в зону эскалации.По информации The Wall Street Journal, Дональд Трамп заинтересовался этим проектом. А главный лоббист — Эммануэль Макрон. Он уже поговорил с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает The Telegraph. Подробности держат в секрете, но, по сведениям источников, Стармер еще не дал окончательное согласие. Остаются нерешенные вопросы, в частности "об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и о том, не приведет ли это к эскалации".В Литве заранее на все готовы. "Мы бы обсудили с союзниками и партнерами то, как это выглядит, и мы обсудили бы это с Украиной. <...> Я не сомневаюсь, что без литовского флага там не обойдется", — сказал министр иностранных дел Кястутис Будрис.Вероятный следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил изданию Die Zeit, что Берлин должен участвовать в миротворческой миссии на Украине согласно нормам международного права. "Я бы хотел, чтобы мандат выдали на основе консенсуса с Россией", — добавил он.Такой консенсус маловероятен. В декабре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что это может обсуждаться на переговорах, но призвал не забегать вперед. Глава МИД Сергей Лавров предупредил: "британские и европейские миротворцы" Москву не устраивают."Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России", — подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.Ложка к обедуЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости отметил, что сейчас нет оснований для серьезного обсуждения размещения миротворцев. "Во-первых, во время боевых действий говорить о чем-то подобном странно. Москва проводит успешное наступление, противник оставляет один населенный пункт за другим, но продолжает отказываться от выполнения выдвинутых требований. <…> В этих условиях нет причин прекращать операцию", — указал он.И добавил: как правило, миротворческими миссиями занимается ООН. Но нужно согласие обеих сторон. Учитывая, что у России есть право вето в Совбезе ООН, это совершенно нереализуемая идея. "Даже если миссию решат организовать в рамках ЕС, без согласия Москвы сразу встанет вопрос о безопасности миротворцев. Вряд ли среди европейцев найдутся желающие отправиться в Донбасс на таких условиях", — рассуждает Денисов.О миротворческой миссии периодически вспоминают с 2014-го. Это, скорее, инструмент информационной войны, чем попытка обеспечить устойчивый режим прекращения огня, заключил эксперт.Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов тоже считает, что пока разговоры о миротворцах не имеют никакого отношения к урегулированию конфликта. В частности, бессмысленно обсуждать гарантии безопасности только с одной стороной."Это может быть белый шум, попыткой отвлечь внимание от чего-то более важного или формированием ультиматума, который затем выдвинут России. Впрочем, второй вариант заведомо обречен на провал", — подчеркнул политолог.Вместе с тем тема миротворческой миссии, безусловно, имеет право на существование в контексте возможных договоренностей о прекращении конфликта и установлении прочного мира. "Более того, это необходимый элемент будущей пока нам совершенно непонятной конструкции", — уточнил Лукьянов.Все эксперты уверены: Россия никогда не согласится на миротворцев из стран НАТО, потому что они фактически участвуют в конфликте на стороне Украины. Москва расценит их появление как альтернативную форму интеграции Киева в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993686150.html

https://ria.ru/20250113/germaniya-1993106173.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, украина, владимир зеленский, федор лукьянов, евросоюз, нато, оон