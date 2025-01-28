https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html
Патрушев призвал принять закон о госрегулировании судостроения
Патрушев призвал принять закон о госрегулировании судостроения - РИА Новости, 28.01.2025
Патрушев призвал принять закон о госрегулировании судостроения
В России надо принять закон о государственном регулировании судостроительной промышленности, который бы способствовал господдержке динамичного развития этой... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:24:00+03:00
2025-01-28T17:24:00+03:00
2025-01-28T17:25:00+03:00
россия
николай патрушев
экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России надо принять закон о государственном регулировании судостроительной промышленности, который бы способствовал господдержке динамичного развития этой высокотехнологической отрасли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью. "В настоящее время активизирована работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности. Кроме стратегии по развитию ВМФ это относится и к стратегии развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности. А также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и стратегии развития судостроительной промышленности", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, неправильно, что в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. "В рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности. Неправильно, что в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли", - отметил он. Для создания широкого спектра продукции применяются современные технологии и материалы, добавил Патрушев. "Вместе с тем сегодня важно создать условия для повышения экономической эффективности судостроительного комплекса, развивать научно-технический задел, позволяющий создавать самые современные корабли и суда. Основополагающим принципом существования отрасли должна стать технологическая независимость", - сказал помощник президента.
https://ria.ru/20250127/patrushev-1995675072.html
https://ria.ru/20250120/rossija-1994532844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, экономика
Россия, Николай Патрушев, Экономика
Патрушев призвал принять закон о госрегулировании судостроения
Патрушев призвал принять закон о регулировании судостроительной промышленности
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
В России надо принять закон о государственном регулировании судостроительной промышленности, который бы способствовал господдержке динамичного развития этой высокотехнологической отрасли, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью
.
"В настоящее время активизирована работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности. Кроме стратегии по развитию ВМФ это относится и к стратегии развития корабельного состава органов Федеральной службы безопасности. А также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и стратегии развития судостроительной промышленности", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, неправильно, что в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона.
"В рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности. Неправильно, что в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли", - отметил он.
Для создания широкого спектра продукции применяются современные технологии и материалы, добавил Патрушев. "Вместе с тем сегодня важно создать условия для повышения экономической эффективности судостроительного комплекса, развивать научно-технический задел, позволяющий создавать самые современные корабли и суда. Основополагающим принципом существования отрасли должна стать технологическая независимость", - сказал помощник президента.