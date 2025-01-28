https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995822523.html
ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко
ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 28.01.2025
ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко
ВКС РФ уничтожили живую силу и технику противника в самом Купянске, тем самым не допустив ротации украинских военнослужащих в районе населенного пункта... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:06:00+03:00
2025-01-28T07:06:00+03:00
2025-01-28T07:15:00+03:00
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андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили живую силу и технику противника в самом Купянске, тем самым не допустив ротации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Кучеровка на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Купянск выявлено место сосредоточения украинских боевиков, которые вели подготовительные мероприятия по выдвижению на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.,) для проведения ротационных мероприятий в районе Кучеровки. Координаты скопления вооруженных формирований Украины были оперативно переданы вышестоящему командованию, после чего ВКС России нанесли удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что в результате удара были уничтожены около 30 человек личного состава противника, бронетранспортер и три единицы автомобильной техники.
https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Безопасность
ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко
Марочко: ВКС России уничтожили живую силу и технику ВСУ в районе Кучеровки