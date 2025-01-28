https://ria.ru/20250128/spetsoperatsiya-1995822523.html

ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко

ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко - РИА Новости, 28.01.2025

ВКС не допустили ротации ВСУ на Купянском участке фронта, заявил Марочко

ВКС РФ уничтожили живую силу и технику противника в самом Купянске, тем самым не допустив ротации украинских военнослужащих в районе населенного пункта... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:06:00+03:00

2025-01-28T07:06:00+03:00

2025-01-28T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили живую силу и технику противника в самом Купянске, тем самым не допустив ротации украинских военнослужащих в районе населенного пункта Кучеровка на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Купянск выявлено место сосредоточения украинских боевиков, которые вели подготовительные мероприятия по выдвижению на ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.,) для проведения ротационных мероприятий в районе Кучеровки. Координаты скопления вооруженных формирований Украины были оперативно переданы вышестоящему командованию, после чего ВКС России нанесли удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт уточнил, что в результате удара были уничтожены около 30 человек личного состава противника, бронетранспортер и три единицы автомобильной техники.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность