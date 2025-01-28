https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995815691.html
МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава"
МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава" - РИА Новости, 28.01.2025
МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава"
МВД РФ прекратило дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T04:35:00+03:00
2025-01-28T04:35:00+03:00
2025-01-28T04:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МВД РФ прекратило дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, предоставленных РИА Новости пресс-службой банка. Дело против Назырова было возбуждено в июне 2022 года. По версии следствия, он вместе с соучастниками путем ряда сделок незаконно приобрел право на имущество клиентки банка на сумму более 306 миллионов рублей. Ему заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), объявили в международный розыск, а суд заочно выдал санкцию на его арест. Однако позднее суд рассмотрел дело его предполагаемого соучастника и оправдал его, поскольку обвинение не подтверждалось доказательствами. На основании выводов суда следствие решило прекратить и дело Назырова. "Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Назырова Тимура Марсовича ... прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления ... Признать за Назыровым право на реабилитацию", - сказано в постановлении следователя. Одновременно следователь отменил меру пресечения и международный розыск банкира. В базе документов есть материал о заочном избрании меры пресечения в отношении Назырова в апреле 2023 года, а также оправдательный приговор в отношении его предполагаемого соучастника, вынесенный летом этого же года и вступивший в законную силу. После этого новые данные по делу не появлялись. АКБ "Держава" зарегистрирован 5 марта 1994 года. Уставный капитал банка составляет 509 миллионов рублей. Назыров до сих пор занимает должность зампреда правления. За мошенничество в особо крупном размере банкиру грозило до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия
МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава"
МВД прекратило дело против зампреда правления банка "Держава" Назырова
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МВД РФ прекратило дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, предоставленных РИА Новости пресс-службой банка.
Дело против Назырова было возбуждено в июне 2022 года. По версии следствия, он вместе с соучастниками путем ряда сделок незаконно приобрел право на имущество клиентки банка на сумму более 306 миллионов рублей. Ему заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере), объявили в международный розыск, а суд заочно выдал санкцию на его арест.
Однако позднее суд рассмотрел дело его предполагаемого соучастника и оправдал его, поскольку обвинение не подтверждалось доказательствами. На основании выводов суда следствие решило прекратить и дело Назырова.
"Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Назырова Тимура Марсовича ... прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления ... Признать за Назыровым право на реабилитацию", - сказано в постановлении следователя.
Одновременно следователь отменил меру пресечения и международный розыск банкира.
В базе документов есть материал о заочном избрании меры пресечения в отношении Назырова в апреле 2023 года, а также оправдательный приговор в отношении его предполагаемого соучастника, вынесенный летом этого же года и вступивший в законную силу. После этого новые данные по делу не появлялись.
АКБ "Держава" зарегистрирован 5 марта 1994 года. Уставный капитал банка составляет 509 миллионов рублей.
Назыров до сих пор занимает должность зампреда правления.
За мошенничество в особо крупном размере банкиру грозило до 10 лет лишения свободы.