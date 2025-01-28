https://ria.ru/20250128/rassledovanie-1995815691.html

МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава"

МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава" - РИА Новости, 28.01.2025

МВД прекратило дело против зампреда правления АКБ "Держава"

МВД РФ прекратило дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T04:35:00+03:00

2025-01-28T04:35:00+03:00

2025-01-28T04:36:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МВД РФ прекратило дело против заместителя председателя правления АКБ "Держава" Тимура Назырова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, предоставленных РИА Новости пресс-службой банка. Дело против Назырова было возбуждено в июне 2022 года. По версии следствия, он вместе с соучастниками путем ряда сделок незаконно приобрел право на имущество клиентки банка на сумму более 306 миллионов рублей. Ему заочно предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), объявили в международный розыск, а суд заочно выдал санкцию на его арест. Однако позднее суд рассмотрел дело его предполагаемого соучастника и оправдал его, поскольку обвинение не подтверждалось доказательствами. На основании выводов суда следствие решило прекратить и дело Назырова. "Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Назырова Тимура Марсовича ... прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления ... Признать за Назыровым право на реабилитацию", - сказано в постановлении следователя. Одновременно следователь отменил меру пресечения и международный розыск банкира. В базе документов есть материал о заочном избрании меры пресечения в отношении Назырова в апреле 2023 года, а также оправдательный приговор в отношении его предполагаемого соучастника, вынесенный летом этого же года и вступивший в законную силу. После этого новые данные по делу не появлялись. АКБ "Держава" зарегистрирован 5 марта 1994 года. Уставный капитал банка составляет 509 миллионов рублей. Назыров до сих пор занимает должность зампреда правления. За мошенничество в особо крупном размере банкиру грозило до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html

https://ria.ru/20241003/advokat-1976095453.html

https://ria.ru/20250116/dyuran-1994030297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия