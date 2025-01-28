https://ria.ru/20250128/putin-1996004125.html

Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания

Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания - РИА Новости, 28.01.2025

Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания

После окончания полномочий президента Украины его полномочия передаются председателю Верховной рады, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:23:00+03:00

2025-01-28T21:23:00+03:00

2025-01-28T21:34:00+03:00

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владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. После окончания полномочий президента Украины его полномочия передаются председателю Верховной рады, заявил президент РФ Владимир Путин. "У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1996002734.html

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россия, украина, владимир путин, верховная рада украины