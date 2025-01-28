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Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 28.01.2025 (обновлено: 21:34 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996004125.html
Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания
Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания - РИА Новости, 28.01.2025
Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания
После окончания полномочий президента Украины его полномочия передаются председателю Верховной рады, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:23:00+03:00
2025-01-28T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
верховная рада украины
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. После окончания полномочий президента Украины его полномочия передаются председателю Верховной рады, заявил президент РФ Владимир Путин. "У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1996002734.html
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россия, украина, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Путин высказался о полномочиях президента Украины после их окончания

Путин: полномочия президента после окончания срока передаются председателю Рады

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. После окончания полномочий президента Украины его полномочия передаются председателю Верховной рады, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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