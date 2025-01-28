https://ria.ru/20250128/pozhar-1995951023.html

При тушении пожара в доме в Москве спасли ребенка

При тушении пожара в доме в Москве спасли ребенка - РИА Новости, 28.01.2025

При тушении пожара в доме в Москве спасли ребенка

Брандмейстеры спасли ребенка при тушении пожара в многоэтажном доме на юге Москвы, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:45:00+03:00

2025-01-28T16:45:00+03:00

2025-01-28T17:57:00+03:00

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Брандмейстеры спасли ребенка при тушении пожара в многоэтажном доме на юге Москвы, сообщает столичный главк МЧС. По данным ведомства, во вторник поступило сообщение о возгорании на улице Бирюлевская. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в квартире на шестом этаже 12-этажного дома. В процессе проводимых работ был спасен ребенок. Также с вышележащих этажей эвакуированы пять человек", — говорится в сообщении. Принятыми оперативными мерами пожар удалось ликвидировать. На месте были задействованы 37 человек и девять единиц техники.

https://ria.ru/20250122/pozhar-1994897828.html

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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия