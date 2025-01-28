Рейтинг@Mail.ru
В России выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/orvi-1995807412.html
В России выросла заболеваемость ОРВИ
В России выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2025
В России выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:20:00+03:00
2025-01-28T00:20:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:192:3012:1886_1920x0_80_0_0_a08de1d3fc14e6fac75515ea1bc0b990.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны, в 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах, отметили в пресс-службе. Также за неделю в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/orvi-1994747606.html
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf0607b77543bbac467d888db9ad6157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9 процента

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач одной из поликлиник
Врач одной из поликлиник - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю на 30 процентов
21 января, 10:06
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны, в 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве.
Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах, отметили в пресс-службе.
Также за неделю в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Россиян предупредили о тяжелых последствиях доминирующего штамма гриппа
1 января, 18:44
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала