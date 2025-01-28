https://ria.ru/20250128/orvi-1995807412.html
В России выросла заболеваемость ОРВИ
В России выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2025
В России выросла заболеваемость ОРВИ
Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:20:00+03:00
2025-01-28T00:20:00+03:00
2025-01-28T00:20:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны, в 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах, отметили в пресс-службе. Также за неделю в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250121/orvi-1994747606.html
https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России выросла заболеваемость ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9 процента
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам 4 недели 2025 года в России
отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны, в 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве.
Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах, отметили в пресс-службе.
Также за неделю в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве.