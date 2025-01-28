https://ria.ru/20250128/orvi-1995807412.html

В России выросла заболеваемость ОРВИ

В России выросла заболеваемость ОРВИ - РИА Новости, 28.01.2025

В России выросла заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T00:20:00+03:00

2025-01-28T00:20:00+03:00

2025-01-28T00:20:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 12,9%, коронавирусной инфекцией - снизилась на 14,8%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 4 недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 647 тысяч случаев", - говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ОРВИ наблюдается в 49 регионах страны, в 35 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Для профилактики распространения респираторных инфекций на текущий момент закрыты 48 школ в 22 регионах и 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах России, частично закрыты 1144 класса и 738 групп дошкольников, а также 5 групп в школах-интернатах и 15 групп в профессионально-технических училищах, отметили в пресс-службе. Также за неделю в России зарегистрировано 8,2 тысячи случаев COVID-19, что на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250121/orvi-1994747606.html

https://ria.ru/20250101/gripp-1992258203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)