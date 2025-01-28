https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области - РИА Новости, 28.01.2025
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:59:00+03:00
2025-01-28T13:59:00+03:00
2025-01-28T13:59:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил награды представителям силового ведомства. "Приоритетные задачи для работы в 2024 году были поставлены президентом страны Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии. Считаю, все направления, озвученные главой страны, были в фокусе внимания УМВД. По итогам года уже виден результат", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он напомнил, что с января губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым введены доплаты сотрудникам ГИБДД, эта работа будет продолжена. "С точки зрения Законодательного Собрания рассматривается инициатива по возможности выделения земельных участков участковым уполномоченным полиции для того, чтобы закрепить наших коллег на территории. Призвал коллег к плодотворной работе в 2025 году", - добавил спикер ЗСО. Он также подчеркнул, что важными направлениями остаются киберпреступления, коррупционные преступления, преступность несовершеннолетних. Жестянников обратил внимание коллег на борьбу с наркоманией. "Кроме того, с вступлением в силу закона об ограничении продажи алкоголя потребуется усилить работу на местах, в населенных пунктах. Мы ориентированы, в первую очередь, на молодежь и формирование новых поведенческих моделей. В этой связи мы говорим о системной профилактике подростковых преступлений. Этот вопрос поднимался на отраслевой стратегической сессии в рамках разработки Стратегии-2030", - напомнил Жестянников. По его словам, депутаты подготовили проект закона области, в котором предлагается законодательно установить в качестве инструмента работы с трудными подростками систему наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на заседании от лица губернатора области спикер поблагодарил руководство и личный состав УМВД за поддержку курса регионального правительства, а еще вручил награды работникам силового ведомства.
https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995777364.html
https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995776410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
Спикер Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил награды представителям силового ведомства.
"Приоритетные задачи для работы в 2024 году были поставлены президентом страны Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии. Считаю, все направления, озвученные главой страны, были в фокусе внимания УМВД. По итогам года уже виден результат", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что с января губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым
введены доплаты сотрудникам ГИБДД, эта работа будет продолжена.
"С точки зрения Законодательного Собрания рассматривается инициатива по возможности выделения земельных участков участковым уполномоченным полиции для того, чтобы закрепить наших коллег на территории. Призвал коллег к плодотворной работе в 2025 году", - добавил спикер ЗСО.
Он также подчеркнул, что важными направлениями остаются киберпреступления, коррупционные преступления, преступность несовершеннолетних. Жестянников обратил внимание коллег на борьбу с наркоманией.
"Кроме того, с вступлением в силу закона об ограничении продажи алкоголя потребуется усилить работу на местах, в населенных пунктах. Мы ориентированы, в первую очередь, на молодежь и формирование новых поведенческих моделей. В этой связи мы говорим о системной профилактике подростковых преступлений. Этот вопрос поднимался на отраслевой стратегической сессии в рамках разработки Стратегии-2030", - напомнил Жестянников.
По его словам, депутаты подготовили проект закона области, в котором предлагается законодательно установить в качестве инструмента работы с трудными подростками систему наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также на заседании от лица губернатора области спикер поблагодарил руководство и личный состав УМВД за поддержку курса регионального правительства, а еще вручил награды работникам силового ведомства.