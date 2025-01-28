Рейтинг@Mail.ru
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
13:59 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/nagrady-1995905983.html
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области - РИА Новости, 28.01.2025
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:59:00+03:00
2025-01-28T13:59:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил награды представителям силового ведомства. "Приоритетные задачи для работы в 2024 году были поставлены президентом страны Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии. Считаю, все направления, озвученные главой страны, были в фокусе внимания УМВД. По итогам года уже виден результат", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он напомнил, что с января губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым введены доплаты сотрудникам ГИБДД, эта работа будет продолжена. "С точки зрения Законодательного Собрания рассматривается инициатива по возможности выделения земельных участков участковым уполномоченным полиции для того, чтобы закрепить наших коллег на территории. Призвал коллег к плодотворной работе в 2025 году", - добавил спикер ЗСО. Он также подчеркнул, что важными направлениями остаются киберпреступления, коррупционные преступления, преступность несовершеннолетних. Жестянников обратил внимание коллег на борьбу с наркоманией. "Кроме того, с вступлением в силу закона об ограничении продажи алкоголя потребуется усилить работу на местах, в населенных пунктах. Мы ориентированы, в первую очередь, на молодежь и формирование новых поведенческих моделей. В этой связи мы говорим о системной профилактике подростковых преступлений. Этот вопрос поднимался на отраслевой стратегической сессии в рамках разработки Стратегии-2030", - напомнил Жестянников. По его словам, депутаты подготовили проект закона области, в котором предлагается законодательно установить в качестве инструмента работы с трудными подростками систему наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также на заседании от лица губернатора области спикер поблагодарил руководство и личный состав УМВД за поддержку курса регионального правительства, а еще вручил награды работникам силового ведомства.
https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995777364.html
https://ria.ru/20250127/zhestyannikov-1995776410.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741bca1f98c813069bbc5946d64e69e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области

Спикер Жестянников вручил награды полицейским Вологодской области

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по региону, где вручил награды представителям силового ведомства.
"Приоритетные задачи для работы в 2024 году были поставлены президентом страны Владимиром Путиным на расширенном заседании коллегии. Считаю, все направления, озвученные главой страны, были в фокусе внимания УМВД. По итогам года уже виден результат", - написал Жестянников в своем телеграм-канале.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Жестянников: до 2030 года будут открыты 194 агрокласса в школах Вологодчины
Вчера, 18:29
Он напомнил, что с января губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым введены доплаты сотрудникам ГИБДД, эта работа будет продолжена.
"С точки зрения Законодательного Собрания рассматривается инициатива по возможности выделения земельных участков участковым уполномоченным полиции для того, чтобы закрепить наших коллег на территории. Призвал коллег к плодотворной работе в 2025 году", - добавил спикер ЗСО.
Он также подчеркнул, что важными направлениями остаются киберпреступления, коррупционные преступления, преступность несовершеннолетних. Жестянников обратил внимание коллег на борьбу с наркоманией.
"Кроме того, с вступлением в силу закона об ограничении продажи алкоголя потребуется усилить работу на местах, в населенных пунктах. Мы ориентированы, в первую очередь, на молодежь и формирование новых поведенческих моделей. В этой связи мы говорим о системной профилактике подростковых преступлений. Этот вопрос поднимался на отраслевой стратегической сессии в рамках разработки Стратегии-2030", - напомнил Жестянников.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Жестянников: три аграрные инициативы Вологодчины озвучили в Госдуме
Вчера, 18:27
По его словам, депутаты подготовили проект закона области, в котором предлагается законодательно установить в качестве инструмента работы с трудными подростками систему наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также на заседании от лица губернатора области спикер поблагодарил руководство и личный состав УМВД за поддержку курса регионального правительства, а еще вручил награды работникам силового ведомства.
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала