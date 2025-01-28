https://ria.ru/20250128/moshennichestvo-1995820658.html

Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка

Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка - РИА Новости, 28.01.2025

Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка

Следствие установило мужчину, которого считает соучастником лиц, убедивших несовершеннолетнюю передать им 1,6 миллиона рублей, суд заключил фигуранта под... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:29:00+03:00

2025-01-28T06:29:00+03:00

2025-01-28T06:29:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следствие установило мужчину, которого считает соучастником лиц, убедивших несовершеннолетнюю передать им 1,6 миллиона рублей, суд заключил фигуранта под стражу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть, до 22-го марта 2025 года", - сказано в документах. Из документов следует, что соучастники, которых устанавливает следствие, общаясь в мессенджерах с несовершеннолетней, ввели ее в заблуждение относительно себя и намерений и убедили ее передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси". Водитель авто не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез рюкзак, в котором были деньги к месту назначения. Обвиняемый, как считает следствие, выполняя свою роль в преступной группе, забрал из автомобиля рюкзак с находящимися в нем денежными средствами, которые в дальнейшем передал неустановленному следствием соучастнику, уточняется в документах. Следователь просила суд арестовать обвиняемого, так как он, в частности, может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Адвокат попросила избрать подзащитному иную меру, не связанную с арестом, указав, что ее подзащитный не намерен скрываться. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Следователи устанавливают соучастников, причастных к преступлению.

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https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html

https://ria.ru/20250127/tolyatti-1995721779.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия