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Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка - РИА Новости, 28.01.2025
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06:29 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/moshennichestvo-1995820658.html
Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка
Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка - РИА Новости, 28.01.2025
Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка
Следствие установило мужчину, которого считает соучастником лиц, убедивших несовершеннолетнюю передать им 1,6 миллиона рублей, суд заключил фигуранта под... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:29:00+03:00
2025-01-28T06:29:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следствие установило мужчину, которого считает соучастником лиц, убедивших несовершеннолетнюю передать им 1,6 миллиона рублей, суд заключил фигуранта под стражу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть, до 22-го марта 2025 года", - сказано в документах. Из документов следует, что соучастники, которых устанавливает следствие, общаясь в мессенджерах с несовершеннолетней, ввели ее в заблуждение относительно себя и намерений и убедили ее передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси". Водитель авто не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез рюкзак, в котором были деньги к месту назначения. Обвиняемый, как считает следствие, выполняя свою роль в преступной группе, забрал из автомобиля рюкзак с находящимися в нем денежными средствами, которые в дальнейшем передал неустановленному следствием соучастнику, уточняется в документах. Следователь просила суд арестовать обвиняемого, так как он, в частности, может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Адвокат попросила избрать подзащитному иную меру, не связанную с арестом, указав, что ее подзащитный не намерен скрываться. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Следователи устанавливают соучастников, причастных к преступлению.
https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Суд арестовал соучастника по делу о мошенничестве в отношении подростка

Суд арестовал соучастника по делу несовершеннолетней, отдавшей деньги мошенникам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следствие установило мужчину, которого считает соучастником лиц, убедивших несовершеннолетнюю передать им 1,6 миллиона рублей, суд заключил фигуранта под стражу, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть, до 22-го марта 2025 года", - сказано в документах.
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Из документов следует, что соучастники, которых устанавливает следствие, общаясь в мессенджерах с несовершеннолетней, ввели ее в заблуждение относительно себя и намерений и убедили ее передать им 1,62 миллиона рублей, отправив деньги посылкой через сервис "Яндекс Такси".
Водитель авто не был осведомлен о преступном умысле соучастников и отвез рюкзак, в котором были деньги к месту назначения.
Обвиняемый, как считает следствие, выполняя свою роль в преступной группе, забрал из автомобиля рюкзак с находящимися в нем денежными средствами, которые в дальнейшем передал неустановленному следствием соучастнику, уточняется в документах.
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Следователь просила суд арестовать обвиняемого, так как он, в частности, может оказать давление на потерпевшую и свидетелей, скрыться от органов следствия и суда и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Адвокат попросила избрать подзащитному иную меру, не связанную с арестом, указав, что ее подзащитный не намерен скрываться.
Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Следователи устанавливают соучастников, причастных к преступлению.
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