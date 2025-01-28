https://ria.ru/20250128/minoborony-1995906625.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Украинские подразделения за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих, уничтожены танк и боевая машина пехоты, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:00:00+03:00

2025-01-28T14:00:00+03:00

2025-01-28T14:08:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли на курском направлении более 280 военнослужащих, уничтожены танк и боевая машина пехоты, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55470 военнослужащих, 322 танка, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1642 боевые бронированные машины, 1664 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)