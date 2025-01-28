https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

После геноцида — депортация: выход для Газы найден

После геноцида — депортация: выход для Газы найден - РИА Новости, 28.01.2025

После геноцида — депортация: выход для Газы найден

В перерыве между претензиями на Гренландию и призывами остановить войну на Украине Трамп обратил внимание на Газу, где на фоне прекращения огня начались... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:00:00+03:00

2025-01-28T08:01:00+03:00

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В перерыве между претензиями на Гренландию и призывами остановить войну на Украине Трамп обратил внимание на Газу, где на фоне прекращения огня начались освобождение заложников и возвращение палестинцев в разбомбленные районы. Президент США обнаружил, что "там полный бардак, почти все разрушено, люди умирают" — потрясающее открытие спустя 15 месяцев геноцида. Восстановление Газы оценивается в 80-100 миллиардов долларов — может быть, бывший девелопер Трамп хочет поучаствовать в этом или хотя бы помочь деньгами (недавно он говорил, что "может быть" Штаты раскошелятся)? На самом деле деньги дадут богатые арабские страны Залива и Европа, но Трамп решил внести свой вклад не финансами. Он придумал, как помочь палестинцам уже сейчас, не дожидаясь восстановления Газы.Нужно просто переселить их в Иорданию и Египет. Трамп рассказал, что уже говорил об этом с иорданским королем и собирается переговорить с египетским президентом: "Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье в другом месте, где, как мне кажется, они смогли бы жить в мире".И это жилье, по его словам, может быть временным или долгосрочным, при этом речь идет о 1,5 миллиона человек. Всего в Газе примерно 2,3 миллиона (после того как 200 тысяч было убито и ранено), так что речь идет о переселении более чем двух третей жителей сектора. Временном? Конечно, нет, потому что обратно они уже не вернутся: контроль за границами сектора сейчас полностью в руках Израиля, и нет никаких шансов на то, что кого-то впустят обратно. То есть Трамп фактически предлагает очистить Газу от палестинцев — якобы из-за заботы о них.Впрочем, президент США лишь повторяет чужие планы — израильские. Ликвидация палестинской автономии (формально автономии, а по сути — просто резервации, окруженной вышками, стенами и колючей проволокой) являлась главной целью Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023-го — неофициальной, но плохо скрываемой и проговариваемой многими израильскими политиками. Достигнуть ее с помощью бомбежек и уничтожения всей инфраструктуры Газы (а в секторе уничтожены две трети домов) не получилось, и еще год назад Израиль начал тайные переговоры о переселении палестинцев из Газы. Не с самими палестинцами, а с различными посредниками, которые должны были предложить этот план как свой собственный (зондаж шел, в частности, через Венгрию и Австрию). В качестве места переселения фигурировали самые разные страны — начиная с африканской Руанды (в которую пытаются переселять нелегальных мигрантов европейские страны), причем предусматривалось выделить на это многомиллиардные суммы. Параллельно принять палестинцев предлагалось Египту, Иордании и другим арабским странам — мол, если вас так ужасают страдания жителей Газы, то примите их у себя. Тому же Египту обещали списание многомиллиардных долгов перед Европой и дополнительную помощь.Из этих планов, естественно, ничего не вышло: европейцы не стали выступать с такой инициативой, понимая, какая реакция будет на нее в их собственных странах и в мире, а арабские страны не соглашались принять палестинцев. Потому что знали, что добровольно жители Газы никуда не уедут даже под бомбежками, так что речь шла бы не о переселении, а о депортации. То есть продолжении все того же геноцида — только уже при прямом участии стран-посредников и тех, кто согласится принять высылаемых.Таким образом, сейчас Трамп на голубом глазу просто переупаковывает израильские планы, пытаясь выдать их за гуманитарный проект и заботу о палестинцах. Выглядит все это, конечно, максимально цинично и некрасиво, но Трампа это не волнует. У него в данный момент бенефис — и ему кажется, что нет ничего невозможного. Но последние 15 месяцев, как и предыдущие почти восемь десятилетий, показали, что палестинцев невозможно заставить отказаться от Родины. Можно только убить их всех, но на это никакого Трампа не хватит.

https://ria.ru/20250126/izrail-1995548239.html

https://ria.ru/20250127/palestina-1995615179.html

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аналитика, в мире, израиль, сша, хамас, дональд трамп