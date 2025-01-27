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ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 27.01.2025 (обновлено: 12:17 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/svo-1995678463.html
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:13:00+03:00
2025-01-27T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении.Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотника самолетного типа, добавили в министерстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 830 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250127/svo-1994281278.html
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россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и склады БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотников, а также базе горючего ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах", - говорится в сообщении.
Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотника самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 41 571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30 830 единиц специальной военной автомобильной техники.
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