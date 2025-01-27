Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/slovakiya-1995774129.html
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене - РИА Новости, 27.01.2025
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене
Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:15:00+03:00
2025-01-27T18:15:00+03:00
в мире
словакия
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение "Брат за брата", чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против РФ, поскольку считает, что их деятельность подпадает под статью о государственной измене, сообщила депутат от SaS Мариа Коликова. "Эта организация активизируется, создает партизанские ячейки. Очевидно, что их деятельность идет против интересов Словакии... У нас есть действительно серьезные подозрения в том, что деятельность этого объединения соответствует такому преступлению, как государственная измена", - сказала Коликова на пресс-конференции в понедельник. Ранее председатель объединения "Брат за брата" Матуш Алекса обратился в полицию после того, как получил угрозы от неких "украинских патриотов". Активист по электронной почте получил письмо с угрозой расправы, если он не прекратит свою деятельность. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки. Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
https://ria.ru/20250125/slovakija-1995477357.html
https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, санкции в отношении россии, россия
В мире, Словакия, Санкции в отношении России, Россия
Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене

Словацкая оппозиция обвинила активистов за отмену санкций против РФ в госизмене

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение "Брат за брата", чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против РФ, поскольку считает, что их деятельность подпадает под статью о государственной измене, сообщила депутат от SaS Мариа Коликова.
"Эта организация активизируется, создает партизанские ячейки. Очевидно, что их деятельность идет против интересов Словакии... У нас есть действительно серьезные подозрения в том, что деятельность этого объединения соответствует такому преступлению, как государственная измена", - сказала Коликова на пресс-конференции в понедельник.
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Словакия готовит список иностранных инструкторов для выдворения из страны
25 января, 17:31
Ранее председатель объединения "Брат за брата" Матуш Алекса обратился в полицию после того, как получил угрозы от неких "украинских патриотов". Активист по электронной почте получил письмо с угрозой расправы, если он не прекратит свою деятельность.
В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки.
Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии
25 января, 16:52
 
В миреСловакияСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала