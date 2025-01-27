https://ria.ru/20250127/slovakiya-1995774129.html

Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене

Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене - РИА Новости, 27.01.2025

Оппозиция в Словакии обвинила противников санкций против России в госизмене

Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:15:00+03:00

2025-01-27T18:15:00+03:00

2025-01-27T18:15:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 янв - РИА Новости. Оппозиционная партия Sloboda a Solidarita (SaS, "Свобода и солидарность") обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить гражданское объединение "Брат за брата", чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против РФ, поскольку считает, что их деятельность подпадает под статью о государственной измене, сообщила депутат от SaS Мариа Коликова. "Эта организация активизируется, создает партизанские ячейки. Очевидно, что их деятельность идет против интересов Словакии... У нас есть действительно серьезные подозрения в том, что деятельность этого объединения соответствует такому преступлению, как государственная измена", - сказала Коликова на пресс-конференции в понедельник. Ранее председатель объединения "Брат за брата" Матуш Алекса обратился в полицию после того, как получил угрозы от неких "украинских патриотов". Активист по электронной почте получил письмо с угрозой расправы, если он не прекратит свою деятельность. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки. Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.

https://ria.ru/20250125/slovakija-1995477357.html

https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html

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в мире, словакия, санкции в отношении россии, россия