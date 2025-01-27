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При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита - РИА Новости, 27.01.2025
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18:07 27.01.2025 (обновлено: 18:09 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/plita-1995772046.html
При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита
При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита - РИА Новости, 27.01.2025
При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита
Рабочего придавило бетонной плитой при демонтаже пристройки к магазину "Кнопка" на юге Москвы, на месте происшествия работают спасатели, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:07:00+03:00
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рабочего придавило бетонной плитой при демонтаже пристройки к магазину "Кнопка" на юге Москвы, на месте происшествия работают спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Во время демонтажа пристройки к магазину "Кнопка" по адресу: улица Кантемировская, дом 12 произошло обрушение бетонной плиты на рабочего", - сказал собеседник агентства. По его словам, рабочий, по предварительной информации, жив, его спасают.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита

При демонтаже пристройки на юге Москвы на рабочего упала бетонная плита

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рабочего придавило бетонной плитой при демонтаже пристройки к магазину "Кнопка" на юге Москвы, на месте происшествия работают спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Во время демонтажа пристройки к магазину "Кнопка" по адресу: улица Кантемировская, дом 12 произошло обрушение бетонной плиты на рабочего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рабочий, по предварительной информации, жив, его спасают.
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