https://ria.ru/20250127/plita-1995772046.html

При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита

При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита - РИА Новости, 27.01.2025

При демонтаже пристройки к магазину в Москве на рабочего упала плита

Рабочего придавило бетонной плитой при демонтаже пристройки к магазину "Кнопка" на юге Москвы, на месте происшествия работают спасатели, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:07:00+03:00

2025-01-27T18:07:00+03:00

2025-01-27T18:09:00+03:00

россия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рабочего придавило бетонной плитой при демонтаже пристройки к магазину "Кнопка" на юге Москвы, на месте происшествия работают спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Во время демонтажа пристройки к магазину "Кнопка" по адресу: улица Кантемировская, дом 12 произошло обрушение бетонной плиты на рабочего", - сказал собеседник агентства. По его словам, рабочий, по предварительной информации, жив, его спасают.

https://ria.ru/20241021/kran-1979155196.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, происшествия