https://ria.ru/20250127/parad_planet-1994603049.html

Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть

Парад планет 2025: когда будет, как выглядит и как увидеть

Парад планет в 2025 году: когда будет и как его посмотреть

Зимой 2025 года жители России смогут наблюдать парад планет или планетарное выравнивание – уникальное явление видимости нескольких планет солнечной системы с... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:56:00+03:00

2025-01-27T09:56:00+03:00

2025-01-27T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Зимой 2025 года жители России смогут наблюдать парад планет или планетарное выравнивание – уникальное явление видимости нескольких планет солнечной системы с Земли. Как выглядит расположение небесных тел, можно ли рассмотреть планеты без специального оборудования, когда произойдет полное выравнивание, – в материале РИА Новости.Парад планетПарад планет – зрелищное астрономическое событие, когда планеты на небосводе выстраиваются в линию по одну сторону Солнца. В научной среде это событие называют "выравниванием". Оптический эффект линейного размещения планет вызван их положением относительно взгляда наблюдателя. В реальности же все космические объекты продолжают двигаться по своим орбитам."На самом деле, такое время, чтобы все планеты выстроились в ряд, застать практически невозможно. Но если три из них встанут в одну линию с Солнцем, мы уже будем наблюдать тот самый парад планет, в этом году будет несколько таких важных дат", – поясняет астролог Полина Рыбакова. Эксперт уточняет, что ближайший промежуток – это время с 21 января по 28 февраля.Виды парадов планетВ зависимости от числа задействованных планет, астрономы выделяют следующие виды выравниваний:Наблюдение парада планетЯнварский парад планет смогут наблюдать практически все жители Земли. Зимнее небо темнее, поэтому планетарный парад будет ярким, звезды и планеты на нем видны лучше. Наиболее удачное время для наблюдений – вечер или раннее утро, когда небо еще достаточно тёмное, а космические объекты ясно видны. Что касается мест, то лучше всего подойдут точки вдали от городских огней: открытые поля или крыши зданий, где есть хороший обзор горизонта.Выравнивание доступно для наблюдения уже с 18 числа. При этом четыре из шести планет будут видны невооруженным глазом. Сатурн и Венера уже приблизились друг к другу 17 и 18 января. Далее выстраиваться начали и остальные: Марс расположится слева, рядом будет находиться Юпитер, чуть выше – Уран. Справа сгруппируются Нептун и Венера, под которой будет находиться Сатурн.Когда можно увидетьВ 2025 году 21 января все шесть планет Солнечной системы – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроились я в одну воображаемую линию.28 февраля произойдёт вечерний парад из семи планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.15 апреля состоится парад из четырех планет – Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун.11 августа пройдет большое утреннее выравнивание шести планет – Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн."В этом году 29 января – первое новолуние 2025 года будет лучшим временем для наблюдения выравнивания. В новолуние фактически луна на небе не видна, поэтому из-за меньшего засвета, шанс увидеть будет в разы больше. Несмотря на указанные даты прохождения, его можно увидеть в течение плюс-минус недели от указанной даты, так как планеты не могут сойтись и разойтись в один миг, им для этого нужно время", – говорит астролог.Где посмотретьДля наблюдения важно выбрать максимально природное место, вдалеке от искусственного освещения города. Полина Рыбакова отмечает, что увидеть парад планет во всех частях мира возможно, но вот картинка будет в каждой из них несколько иная. В зависимости от координат, где-то планеты покажутся ярче, а где-то их едва будет возможно уловить. "Не стоит забывать и о специальной технике. Например, Венеру, Юпитер, Марс, Сатурн можно даже увидеть невооруженным глазом. А вот для более медленных потребуется телескоп. Отлично подойдут также любые приложения, которые помогут распознать созвездия на небе и быстрее отыскать в них планеты", – говорит эксперт.По словам астропсихолога Александры Курниковой, различные приложения для смартфонов, такие как SkySafari или Star Walk 2, позволяют увидеть, где находятся планеты в настоящем времени. Также, можно вооружиться биноклем с 8-10 кратным увеличением. Однако в этот раз парад можно будет увидеть и без допоборудования: Венера, Сатурн и Нептун расположатся в западной части неба, в созвездиях Водолея и Рыб; Марс красноватого оттенка будет виден на востоке, в созвездии Близнецов; Юпитер – в созвездии Тельца, а Уран будет находиться в созвездии Овна, но без бинокля или телескопа рассмотреть его не получится.Мнение эксперта"Безусловно, парады планет являются не только красивым зрелищем, но и хорошей возможностью для образовательной деятельности, особенно с детьми. Они привлекают внимание к динамике нашей солнечной системы и вызывают интерес у широкой аудитории", – говорит Александра Курникова.По мнению Полины Рыбаковой, на человека такое явление не оказывает чрезмерного влияния. Например, не стоит верить, что в это время открывается портал для реализации всех желаний или "волшебное время".

https://ria.ru/20250116/planety-1993939007.html

https://ria.ru/20250115/planety-1993758394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

космос, планеты, марс, венера, юпитер, сатурн