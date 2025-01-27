https://ria.ru/20250127/nasilie-1995702678.html

МВД Подмосковья опровергло обвинения в сексуальном насилии над задержанным

МВД Подмосковья опровергло обвинения в сексуальном насилии над задержанным - РИА Новости, 27.01.2025

МВД Подмосковья опровергло обвинения в сексуальном насилии над задержанным

В Подмосковье арестован фигурант дела о незаконном изготовлении оружия, проверка не подтвердила его слова о том, что в отделе полиции в отношении него применили РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:19:00+03:00

2025-01-27T14:19:00+03:00

2025-01-27T14:19:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Подмосковье арестован фигурант дела о незаконном изготовлении оружия, проверка не подтвердила его слова о том, что в отделе полиции в отношении него применили сексуальное насилие, сообщается в Telegram-канале ГУМВД России по Московской области. Подмосковная полиция 24 января сообщила о задержании подозреваемого в незаконном изготовлении оружия, при обысках жилища у него было обнаружено оружие, его конструктивные составляющие и боеприпасы, в том числе предназначенные для пистолетов-пулемётов. Подчеркивалось, что в дальнейшем от мужчины "поступила информация о якобы применении в отношении него недозволенных методов дознания". По данному факту была организована проверка. Кроме того, устанавливались все эпизоды преступной деятельности мужчины, а также его возможная причастность к террористической деятельности. "В СМИ и сети интернет активно получила распространение информация о якобы применении недозволенных методов дознания сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанного по подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. Указанные сведения не соответствуют действительности. Сообщаем, проверочными мероприятиями по поручению следователя на данном этапе установлено, что в отношении подозреваемого противоправных действий против половой неприкосновенности не совершалось, что подтверждается заключением врача государственного медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Добавляется, что проверка слов фигуранта дела о применении к нему электрошокера продолжается, "назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление реальных причин происхождения микротравм на теле вышеуказанного гражданина". "Видновским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в полиции.

https://ria.ru/20241125/samara-1985564548.html

https://ria.ru/20241228/nasilie-1991843770.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия