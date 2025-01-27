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В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида - РИА Новости, 27.01.2025
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18:18 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида - РИА Новости, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства РФ в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T18:18:00+03:00
2025-01-27T18:18:00+03:00
в мире
германия
ленинград
россия
мария захарова
санкт-петербургский городской суд
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства РФ в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно, заявил в интервью газете Berliner Zeitung немецкий историк Гётц Али. В переданной ранее МИД РФ РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида. "Я выступаю за то, чтобы на требование России откликнулись с пониманием и нашли соответствующие формы почтения памяти", - заявил Али. Он пояснил, что преступные планы нацистской Германии в ходе войны с Польшей, а затем и с СССР включали геноцид путем блокады городов, отрезания путей к зерноизбыточным районам Украины и российского юга, дабы "сократить" советское население на 30-50 миллионов человек. "Иными словами, советские дети, женщины и мужчины должны были быть лишены средств к существованию и как можно скорее умереть от голода и холода", - подчеркнул историк, говоря о планах нацистов, призвав к тому, чтобы в ФРГ продолжали помнить о миллионах советских семей, потерявших близких в Великой Отечественной войне с нацисткой Германией. "Я считаю требование (Москвы - ред.) исторически обоснованным. Немецкие агрессоры планировали полную блокаду Ленинграда в 1941 году с целью уморить голодом и позволить замерзнуть насмерть около пяти миллионам человек. Гитлер заявлял, что хочет "сровнять Ленинград с землей". Согласно немецким планам, по полностью разрушенной и обезлюдевшей Москве также должны были "пройтись плугом" как можно скорее. В основе этих планов лежали явно намерения о геноциде", - сказал Али. В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности. В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответсвующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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в мире, германия, ленинград, россия, мария захарова, санкт-петербургский городской суд
В мире, Германия, Ленинград, Россия, Мария Захарова, Санкт-Петербургский городской суд
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Историк Али призвал Германию признать блокаду Ленинграда актом геноцида

© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанкПосле налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Израиль Озерский
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После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 янв — РИА Новости. Правительству Германии следует должным образом откликнуться на ноту посольства РФ в ФРГ о признании немецкими властями злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида, поскольку это исторически обоснованно, заявил в интервью газете Berliner Zeitung немецкий историк Гётц Али.
В переданной ранее МИД РФ РИА Новости ноте посольства РФ в Германии сообщалось, что Москва настаивает на официальном признании Германией злодеяний Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда актом геноцида.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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"Я выступаю за то, чтобы на требование России откликнулись с пониманием и нашли соответствующие формы почтения памяти", - заявил Али. Он пояснил, что преступные планы нацистской Германии в ходе войны с Польшей, а затем и с СССР включали геноцид путем блокады городов, отрезания путей к зерноизбыточным районам Украины и российского юга, дабы "сократить" советское население на 30-50 миллионов человек.
"Иными словами, советские дети, женщины и мужчины должны были быть лишены средств к существованию и как можно скорее умереть от голода и холода", - подчеркнул историк, говоря о планах нацистов, призвав к тому, чтобы в ФРГ продолжали помнить о миллионах советских семей, потерявших близких в Великой Отечественной войне с нацисткой Германией.
"Я считаю требование (Москвы - ред.) исторически обоснованным. Немецкие агрессоры планировали полную блокаду Ленинграда в 1941 году с целью уморить голодом и позволить замерзнуть насмерть около пяти миллионам человек. Гитлер заявлял, что хочет "сровнять Ленинград с землей". Согласно немецким планам, по полностью разрушенной и обезлюдевшей Москве также должны были "пройтись плугом" как можно скорее. В основе этих планов лежали явно намерения о геноциде", - сказал Али.
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы Холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
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В ноябре 2023 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии на соответсвующее требование отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только блокадники с еврейскими корнями.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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