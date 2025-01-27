https://ria.ru/20250127/doverennost-1875550789.html

Доверенность на автомобиль: в каких случаях нужна, как оформить, образец

Доверенность на управление автомобилем 2025: образец и бланк, как оформить

Доверенность на автомобиль: в каких случаях нужна, как оформить, образец

Доверенность на управление автомобилем для физического лица - юридический документ, дающий право предъявителю совершать определенные действия с транспортным... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:48:00+03:00

2025-01-27T15:48:00+03:00

2025-01-27T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Доверенность на управление автомобилем для физического лица - юридический документ, дающий право предъявителю совершать определенные действия с транспортным средством. Нужна ли доверенность в 2025 году и в каких случаях, способы ее оформления (рукописный, у нотариуса), какие документы при этом требуются от собственника, образец бланка доверенности, - в материале РИА Новости.Доверенность на автомобильДоверенность - это юридический документ, который дает право предъявителю распоряжаться имуществом доверителя. Доверенность на автомобиль может выписать собственник ТС и передать определенные права любому лицу, например:Нужна ли доверенность на управление автомобилемВ большинстве случаев доверенность на управление личным автомобилем не требуется.- Этот документ был упразднен в 2012 году, кроме тех случаев, когда автомобилист управляет не личным авто, а коммерческим. Однако в некоторых случаях доверенность требуется водителям и в 2025 году. Например, если возникает необходимость забрать авто со штрафстоянки, продать его или приобрести, пройти техосмотр или внести изменения в СТС, а владелец физически не может присутствовать лично на перечисленных мероприятиях. Также доверенность понадобится в случае выезда доверенного лица за рубеж, - объясняет Миляша Дорофеева, директор по правовым вопросам автомобильного маркетплейса FRESH.По словам Дмитрия Безделина, ведущего юриста Европейской юридической службы, в настоящее время согласно п. 2.1.1 ПДД РФ водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство (СТС, ПТС) и полис ОСАГО, если водителем осуществляется коммерческая перевозка грузов или пассажиров потребуется также путевой лист, транспортная накладная и прочее, если автомобилем управляет инвалид или осуществляется перевозка инвалида, также справка об инвалидности."В страховке должно быть обязательно указано, что водитель допущен к управлению данным ТС (либо ОСАГО оформлено на неограниченное количество лиц). Для совершения юридически значимых действий с автомобилем необходима доверенность, оформленная у нотариуса, для предоставления автомобиля на ТО в сервисные центры достаточно доверенности в простой письменной форме. Выдача нотариальной доверенности на управление транспортным средством приветствуется и будет являться доказательством пользования автомобилем конкретным лицом, если в результате будет причинен вред автомобилю, его можно будет взыскать", - рассказывает Александра Медведева, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы.Образец доверенности, правила ее составленияНикакой специальной формы для доверенности не предусмотрено. Но существуют определенные требования к ее оформлению.- Во-первых, доверенность, как это следует из определения, это письменная сделка. В обязательном порядке должна быть указана дата доверенности (без нее она считается ничтожной в силу статьи 186 ГК РФ), сведения о доверителе и представителе, позволяющие их идентифицировать (паспортные данные, адрес места жительства, ИНН и адрес юридического лица). Законом не регламентируется, как должны быть сформулированы полномочия, предоставляемые по доверенности. С одной стороны, нет препятствий для того, чтобы ограничиться общей фразой о представлении интересов доверителя перед третьими лицами. Однако на практике такая доверенность может быть не принята в силу сложившихся стереотипов о том, что доверенность предоставляет права на совершение только конкретно указанных в ней действий. Для отдельных полномочий закон требует, чтобы они были прямо указаны в доверенности (статья 54 Гражданского процессуального кодекса РФ, статья 62 Кодекса административного судопроизводства РФ, статья 57 закона "Об исполнительном производстве"). А вот для представления интересов по делам об административных правонарушениях достаточно просто указать полномочие быть представителем или защитником по таким делам. Стоит также обратить внимание на отдельные элементы доверенности, часто встречающиеся на практике, но не имеющие никакого смысла. К ним можно отнести фразы о том, что доверитель находится в здравом уме и твердой памяти. Нередко воспроизводимая в доверенности подпись доверенного лица, а также ее заверение доверителем также бессмысленны, поскольку доверенность – это односторонняя сделка, а для ее совершения требуется волеизъявление только одного человека – доверителя, - объясняет Александр Литовченко, юрист, партнер Патентно-правового бюро IN-PROP.Образец доверенности на управление автомобилем:Оформление доверенностиДоверенность может быть нотариальной и простой письменной.Куда обращатьсяВ том случае, если необходимо оформить нотариальную доверенность, можно обратиться к любому нотариусу и оплатить государственную пошлину. Он же поможет с ее составлением, если доверитель не знает, как это правильно сделать.Необходимые документы- Для оформления при себе необходимо иметь документы на автомобиль (СТС, ПТС, договор купли-продажи) паспорт доверителя и его будущего представителя. При этом присутствие человека, на которого оформляется доверенность необязательно, - говорят специалисты пресс-службы ГК АВТОДОМ.Срок действияСрок действия можно указывать любой."Если срок действия не указан в доверенности, она согласно ст. 186 ГК РФ действует 1 год", - отмечает юрист Данил Стренин.Александр Литовченко объясняет, что в некоторых случаях доверенность может прекратить действовать. Например, в результате смерти доверителя или ликвидации юридического лица, выдавшего документ. Также прекращаются доверенности, выданные юридическим лицом, после признания его банкротом и открытия конкурсного производства. На практике известны случаи совершения сделок по таким доверенностям, например, продажа автомобиля или иного имущества. Эти сделки являются рискованными, так как могут быть признаны недействительными. Документ также прекращает свое действие, когда лицо, которому выдана доверенность, отказалось от полномочий.Как отменить доверенностьСобственник автомобиля может в любой момент отменить доверенность.- Если она выдавалась в простой письменной форме, то надо направить письмо об отзыве доверенности. С даты получения письма документ считается отозванным. Если же это была нотариальная доверенность, то надо обратиться к нотариусу. Он составит документ об отзыве доверенности и направит его человеку, на которого она была оформлена, - объясняет Диана Сорк, член Высшего координационного совета Международной конфедерации обществ потребителей.Случаи, которые влекут за собой прекращение действия доверенности, указаны в статье 188 ГК РФ:Сколько стоит доверенностьЕсли оформлять документ у нотариуса, размер государственной пошлины будет зависеть от степени родства доверителя с доверяемым. Если право на действия с автомобилем предоставляются члену семьи - необходимо будет заплатить 100 рублей, в том случае, когда в доверенности указывается посторонний человек, - 500 рублей. Кроме того, нотариус берет оплату за услуги правового и технического характера, стоимость которых у разных уполномоченных лиц неодинакова и варьируется от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.ЗаконодательствоОбщие положения о доверенности регулируются Гражданским кодексом РФ, в частности, статьей 185.Советы экспертов- Сотрудники ГИБДД не требуют предъявлять доверенность при проверке документов, при этом обязательным условием является внесение доверенного лица в страховой полис. Если этого не сделать, штраф составит 500 рублей. Избежать его не удастся, даже если владелец авто находится в салоне и у доверенного есть нотариально заверенный бланк о праве управлять авто, - объясняет Миляша Дорофеева.Диана Сорк советует все-таки оформлять доверенность на управление машиной, хоть она и не является обязательной. Это позволит оспаривать штрафы с видеокамер, которые приходят собственнику автомобиля.- Можно даже оспорить ущерб от ДТП, который выставлен собственнику, как владельцу источника повышенной опасности, доказав, что автомобиль в это время находился в пользовании другого лица, - говорит эксперт. Изменения в 2025 годуИзменений в законодательстве относительно выдачи доверенностей на автомобиль в 2025 году не произошло. Сотрудники ГИБДД не имеют права требовать от водителя доверенность при обычной проверке документов.

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https://ria.ru/20211231/shtraf-1766296959.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, гибдд мвд рф, осаго, автомобили