https://ria.ru/20250126/minoborony-1995580120.html

Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке

Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025

Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке

Минобороны России показало видео, как военнослужащие водрузили на здание флаги России и ВМФ в освобожденном населенном пункте Великая Новосёлка в ДНР. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:54:00+03:00

2025-01-26T18:54:00+03:00

2025-01-26T18:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как военнослужащие водрузили на здание флаги России и ВМФ в освобожденном населенном пункте Великая Новосёлка в ДНР. На кадрах видео трое военнослужащих подняли на здание флаг Российской Федерации, Военно-морского флота и образ Иисуса Христа в освобождённом населенном пункте Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в результате активных наступательных действий, подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождена Великая Новосёлка в ДНР. "После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", - добавили в МО.

https://ria.ru/20250126/belousov-1995578202.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вмф рф