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Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995580120.html
Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке
Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025
Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке
Минобороны России показало видео, как военнослужащие водрузили на здание флаги России и ВМФ в освобожденном населенном пункте Великая Новосёлка в ДНР. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:54:00+03:00
2025-01-26T18:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вмф рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как военнослужащие водрузили на здание флаги России и ВМФ в освобожденном населенном пункте Великая Новосёлка в ДНР. На кадрах видео трое военнослужащих подняли на здание флаг Российской Федерации, Военно-морского флота и образ Иисуса Христа в освобождённом населенном пункте Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики. Отмечается, что в результате активных наступательных действий, подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождена Великая Новосёлка в ДНР. "После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", - добавили в МО.
https://ria.ru/20250126/belousov-1995578202.html
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Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вмф рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ВМФ РФ
Минобороны показало кадры водружения флага России в Великой Новоселке

Минобороны показало, как водружали флаги РФ и ВМФ на здании в Великой Новоселке

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как военнослужащие водрузили на здание флаги России и ВМФ в освобожденном населенном пункте Великая Новосёлка в ДНР.
На кадрах видео трое военнослужащих подняли на здание флаг Российской Федерации, Военно-морского флота и образ Иисуса Христа в освобождённом населенном пункте Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики.
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Отмечается, что в результате активных наступательных действий, подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождена Великая Новосёлка в ДНР.
"После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", - добавили в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВМФ РФ
 
 
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