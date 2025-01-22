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"Капризное дитя". Зеленского поставили на место после выступления в Давосе
"Капризное дитя". Зеленского поставили на место после выступления в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
"Капризное дитя". Зеленского поставили на место после выступления в Давосе
Читатели американской газеты Financial Times раскритиковали выступление Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T01:35:00+03:00
2025-01-22T01:35:00+03:00
2025-01-22T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Читатели американской газеты Financial Times раскритиковали выступление Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе."Зеленский беспокоится о своей кредитной линии. Ничего больше", — написал rightarmfast."Что Украина может сделать для Америки? Услуга за услугу, понимаешь?" — заметил GI Research."З. (Зеленский. — Прим. ред.) ведет себя как капризное дитя, постоянно имеющее на это право. Избалованное папой Байденом. Никогда не умеет быть благодарным", — отметил Live At Peace With All Men."Зеленский и уходящая администрация США были рады пойти на риск бесконечной эскалации конфликта и очернять Россию в духе холодной войны. Радует, что при новой администрации США мы, похоже, не столкнемся с угрозой ядерной войны", — добавил Blank Slate."Зеленский мог делать такие безмозглые комментарии только из такого безмозглого и никчемного места, как сегодняшний Давос. Оба невыносимы. Давос больше никого не волнует", — прокомментировал Nias.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994893158.html
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994887528.html
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
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в мире, владимир зеленский, украина, давос, сша, дональд трамп, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Давос, США, Дональд Трамп, Евросоюз