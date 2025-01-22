https://ria.ru/20250122/prazdnik-1994865381.html

Православные отмечают Филиппов день

Филиппов день: что можно и нельзя делать в праздник

Православные отмечают Филиппов день

Православные в среду чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского. В народе этот день называли Филипповым. На праздник было принято усердно трудиться... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T00:05:00+03:00

2025-01-22T00:05:00+03:00

2025-01-22T00:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Православные в среду чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского. В народе этот день называли Филипповым. На праздник было принято усердно трудиться и непременно сходить в баню.История праздникаФедор Колычев (будущий святитель Филипп) родился в 1507 году в семье родовитого и богатого боярина. С ранних лет он проявлял интерес к Евангелию, отличался кротостью и смирением.По наставлению отца Федор поступил на военную службу. И вскоре он уже был в числе придворной свиты, где его заметил молодой Иван Грозный. Однако светская праздная жизнь быстро опостылела юноше.Согласно житию, услышав на службе слова Христа "Никто не может служить двум господам", он окончательно решил уйти в монастырь. тридцати лет от роду от тайно покинул отчий дом и отправился на Соловецкие острова. Там и принял постриг с именем Филипп.В 1566 году Иван Грозный предложил тогда уже игумену Филиппу стать митрополитом Московским. Тот долго не соглашался. Одной из причин была опричнина, которая претила игумену. В конце концов Филиппа убедили принять сан, и он переехал в Москву.Всеми силами святой пытался смягчить нрав царя: ходатайствовал за приговоренных к смерти и заступался за опальных бояр. При нем в Москве начали строить новые храмы, развивалось книгопечатание. Спустя всего два года святительства митрополит вступил в открытый конфликт с Иваном Грозным.По преданию Грозный, облачившись в монашеские одежды, пришел на службу с опричниками и попросил у митрополита благословения. Тот ответил, что не видит среди присутствующих государя. А затем произнес обличительную речь.Тогда царь решил судить митрополита и лишить его сана. Святого Филиппа отправили сначала в Богоявленский монастырь, позже его перевели на вечное заключение в Успенскую обитель в Твери.В 1569 году накануне похода на Новгород Иван Грозный послал к святителю Малюту Скуратова. Он якобы хотел еще раз испросить у владыки благословения. На самом же деле опричник убил святого.Спустя два десятилетия нетленные мощи святителя Филиппа перенесли на Соловки. А в XVII столетии их торжественно перевезли в Москву.Как праздноватьНа Руси праздник как правило начинали с посещения церковной службы. Верующие обращались к святителю Филиппу с молитвой о заступничестве, защите от всяких невзгод, просили помощи в наставлении детей, в избавлении от болезней и трудностей . особенно горячо святому молились родственники невинно осужденных.МолитвыСвятителю Филиппу написано две православные молитвы. Одна из них:О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Фили́ппе, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.Также верующие могут пропеть святому особые величальные гимны – канон и акафист.Традиции и обычаиВ народе день памяти святого называли Филипповым днем. На праздник было принято усердно трудиться и приводить в порядок дом. С раннего утра стирали белье, кололи дрова, прибирали в хлеву. Оно и понятно – за время Святок накапливалось много работы.Отлынивающим от труда во славу божьего угодника сулили беды и раздор. То же касалось и работающих спустя рукава – ведь усердие должно исходить от чистого сердца.Днем могли устроить небольшую праздничную трапезу. Хозяйки непременно старались поставить на стол какую-нибудь выпечку. А после обеда начинали топить баню. Считалось, что с водой смываются грехи, накопившиеся за период разгульных Святок.Ходило и другое поверье: на Филиппов день можно непременно встретиться с банником — духом-хозяином бани. Завидев духа, нужно было постараться сразу рассмешить его. Если нечисти понравится шутка, то он непременно подарит шапку-невидимку.Что можно и нельзя делатьНа Филиппов день женщины обычно хлопотали по дому, а мужчины хозяйничали во дворе. При этом считалось, что шить и чинить обувь в этот день – не к добру. Крестьяне верили, что так можно привлечь беды, от которых потом будет сложно избавиться.Не следовало отправляться в дальнюю дорогу – путешествие могло пройти плохо.В день памяти святителя Филиппа люди старались ни над кем не смеяться и не злословить – чтобы не навлечь на себя и своих родных непрошенных бед.Под запретом оказывались вино и азартные игры.ПриметыБольшинство примет на Филиппов день были связаны с погодой на ближайшие месяцы. Так, иней на деревьях – признак потепления в феврале, а снег на праздник сулил холодный март. Если скотина в этот день старалась поскорее уйти со двора в хлев, крестьяне ждали заморозков и снегопада. А вот ясное небо на праздник обещало хороший урожай осенью.

https://ria.ru/20250120/sretenie_gospodne-1844706150.html

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Никита Бизин

москва, соловецкие острова, тверь, иван грозный, религия