https://ria.ru/20250122/podderzhka-1994944539.html
В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний
В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний - РИА Новости, 22.01.2025
В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний
Правительство РФ и бизнес работают над созданием универсальных мер поддержки для IT-компаний, которые будут иметь долгоиграющий эффект, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:46:00+03:00
2025-01-22T11:46:00+03:00
2025-01-22T11:46:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ и бизнес работают над созданием универсальных мер поддержки для IT-компаний, которые будут иметь долгоиграющий эффект, сообщил вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. "Государство и бизнес работают над тем, чтобы меры поддержки IT-компаний были универсальными и имели долгоиграющий эффект", - сказал он в ходе рабочей встречи. По его словам, правительству важно поддерживать диалог с региональными IT-компаниями, а лучшие практики в части цифровизации госуслуг, сервисов для граждан, поддержки регионального бизнеса нужно масштабировать на территории всей страны. Григоренко также отметил значимость системной обратной связи для кабмина. Сейчас сбором предложений, рисков и возможностей IT-бизнеса занимается АНО "Цифровая экономика". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который также присутствовал на встрече, в свою очередь добавил, что регион постоянно находится на связи с IT-сектором и бизнес-сообществом. "В прошлом году мы ввели три новые меры IT-поддержки: компенсируем разработчикам программного обеспечения 50% стоимости программного обеспечения за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, возмещаем компаниям 100% НДФЛ за IT-специалистов, привлеченных из других регионов. И ввели региональный реестр IT-стартапов", - перечислил он.
https://ria.ru/20250122/biznes-1994940422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Дмитрий Григоренко, Поддержка бизнеса
В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний
Правительство и бизнес хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ и бизнес работают над созданием универсальных мер поддержки для IT-компаний, которые будут иметь долгоиграющий эффект, сообщил вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
"Государство и бизнес работают над тем, чтобы меры поддержки IT-компаний были универсальными и имели долгоиграющий эффект", - сказал он в ходе рабочей встречи.
По его словам, правительству важно поддерживать диалог с региональными IT-компаниями, а лучшие практики в части цифровизации госуслуг, сервисов для граждан, поддержки регионального бизнеса нужно масштабировать на территории всей страны.
Григоренко
также отметил значимость системной обратной связи для кабмина. Сейчас сбором предложений, рисков и возможностей IT-бизнеса занимается АНО "Цифровая экономика".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
, который также присутствовал на встрече, в свою очередь добавил, что регион постоянно находится на связи с IT-сектором и бизнес-сообществом.
"В прошлом году мы ввели три новые меры IT-поддержки: компенсируем разработчикам программного обеспечения 50% стоимости программного обеспечения за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, возмещаем компаниям 100% НДФЛ за IT-специалистов, привлеченных из других регионов. И ввели региональный реестр IT-стартапов", - перечислил он.