https://ria.ru/20250122/podderzhka-1994944539.html

В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний

В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний - РИА Новости, 22.01.2025

В России хотят создать универсальные меры поддержки IT-компаний

Правительство РФ и бизнес работают над созданием универсальных мер поддержки для IT-компаний, которые будут иметь долгоиграющий эффект, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:46:00+03:00

2025-01-22T11:46:00+03:00

2025-01-22T11:46:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

дмитрий григоренко

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971749830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c38e86dc5c71e8e88fa4f8481c337dad.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ и бизнес работают над созданием универсальных мер поддержки для IT-компаний, которые будут иметь долгоиграющий эффект, сообщил вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. "Государство и бизнес работают над тем, чтобы меры поддержки IT-компаний были универсальными и имели долгоиграющий эффект", - сказал он в ходе рабочей встречи. По его словам, правительству важно поддерживать диалог с региональными IT-компаниями, а лучшие практики в части цифровизации госуслуг, сервисов для граждан, поддержки регионального бизнеса нужно масштабировать на территории всей страны. Григоренко также отметил значимость системной обратной связи для кабмина. Сейчас сбором предложений, рисков и возможностей IT-бизнеса занимается АНО "Цифровая экономика". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который также присутствовал на встрече, в свою очередь добавил, что регион постоянно находится на связи с IT-сектором и бизнес-сообществом. "В прошлом году мы ввели три новые меры IT-поддержки: компенсируем разработчикам программного обеспечения 50% стоимости программного обеспечения за продажу бизнесу лицензий по льготной цене, возмещаем компаниям 100% НДФЛ за IT-специалистов, привлеченных из других регионов. И ввели региональный реестр IT-стартапов", - перечислил он.

https://ria.ru/20250122/biznes-1994940422.html

https://ria.ru/20250122/biznes-1994939287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, дмитрий григоренко, поддержка бизнеса