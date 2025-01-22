https://ria.ru/20250122/pobeda-1994975805.html
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы - РИА Новости, 22.01.2025
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:02:00+03:00
2025-01-22T14:02:00+03:00
2025-01-22T14:02:00+03:00
видео
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких.
Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию.
Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев.
Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
2025-01-22T14:02
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
Видео, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы
17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.
2025-01-22T14:02
true
PT1M42S