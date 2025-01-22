https://ria.ru/20250122/pobeda-1994975805.html

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы - РИА Новости, 22.01.2025

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы

17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:02:00+03:00

2025-01-22T14:02:00+03:00

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видео

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Парад побежденных”: шествие пленных фашистов по улицам Москвы 17 июля 1944 года состоялся "Парад побежденных": по Садовому кольцу Москвы прошли более 57 тысяч солдат вермахта. Центральные улицы города были полны людей, пришедших своими глазами увидеть тех, кто отнял жизни их близких. Основная масса пленных была из группы армий “Центр”, которую разгромила Красная армия, освобождая Белоруссию. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. Подобных по масштабу “парадов” с тех пор больше не проводилось. С 1949 года они запрещены Женевской конвенцией. 2025-01-22T14:02 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

видео, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео