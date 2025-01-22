https://ria.ru/20250122/msp-1995020364.html

Число субъектов МСП Подмосковья достигло почти 458 тысяч

Число субъектов МСП Подмосковья достигло почти 458 тысяч - РИА Новости, 22.01.2025

Число субъектов МСП Подмосковья достигло почти 458 тысяч

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье достигло почти 458 тысяч на конец прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Подмосковье достигло почти 458 тысяч на конец прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, за прошлый год количество субъектов МСП региона выросло до 457,7 тысячи. Из них 322,7 тысячи - индивидуальные предприниматели. За год в регионе зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4,15% больше, чем в 2023 году. В ведомстве также добавили, что среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский округ — на 1,7 тысячи, Красногорск — на 1,4 тысячи, а также Балашиха — на 1,3 тысячи. На начало 2025 года на этих территориях было зарегистрировано 19,2 тысячи, 24,6 тысячи и 29,5 тысячи, соответственно.

https://ria.ru/20250122/podderzhka-1994944539.html

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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), красногорск, балашиха