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Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 21.01.2025
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13:32 21.01.2025 (обновлено: 15:43 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/veypy-1994790226.html
Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям
Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 21.01.2025
Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям
Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:32:00+03:00
2025-01-21T15:43:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
общество
россия
курение
вейпы
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Законопроект подготовила группа депутатов всех фракций во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным. Документ вносит изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.Штрафы составят:За продажу детям табачной или никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов:За нарушения в сфере торговли табачными изделиями:Повторное нарушение в этой области:За продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюса):За производство алкогольной либо табачной продукции без маркировки:За оборот алкогольной или табачной продукции без маркировки:По словам Володина, этот законопроект станет важным шагом по наведению порядка в сфере продажи табака. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет, считает спикер Госдумы.Кроме того, Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них и выйти на его рассмотрение уже до конца нынешней сессии Госдумы.
https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html
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вячеслав володин, госдума рф, общество, россия, курение, вейпы
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Россия, Курение, Вейпы
Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла закон о штрафах до 2 млн руб. за продажу вейпов и табака детям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов.
Законопроект подготовила группа депутатов всех фракций во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным. Документ вносит изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.
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Штрафы составят:
За продажу детям табачной или никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов:
  • от 200 до 300 тысяч рублей — для граждан;
  • от 500 до 700 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от полутора до двух миллионов рублей — для юридических лиц.
За нарушения в сфере торговли табачными изделиями:
  • от десяти до 20 тысяч рублей — для граждан;
  • от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 90 до 120 тысяч рублей — для юридических лиц.
Повторное нарушение в этой области:
  • от 20 до 30 тысяч рублей — для граждан;
  • от 50 до 90 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 120 до 150 тысяч рублей — для юридических лиц.
За продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюса):
  • от 100 до 200 тысяч рублей — для граждан;
  • от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от миллиона до полутора миллионов рублей — для юридических лиц.
За производство алкогольной либо табачной продукции без маркировки:
  • от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от 700 тысяч до миллиона рублей (с конфискацией предметов правонарушения) — для юридических лиц.
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За оборот алкогольной или табачной продукции без маркировки:
  • от 100 до 150 тысяч рублей — для граждан;
  • от 300 до 500 тысяч рублей — для должностных лиц;
  • от миллиона до полутора миллионов рублей (с конфискацией) — для юридических лиц.
По словам Володина, этот законопроект станет важным шагом по наведению порядка в сфере продажи табака. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет, считает спикер Госдумы.
Кроме того, Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них и выйти на его рассмотрение уже до конца нынешней сессии Госдумы.
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