https://ria.ru/20250121/veypy-1994790226.html

Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям - РИА Новости, 21.01.2025

Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:32:00+03:00

2025-01-21T13:32:00+03:00

2025-01-21T15:43:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

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россия

курение

вейпы

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий административные штрафы за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Законопроект подготовила группа депутатов всех фракций во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным. Документ вносит изменения в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях.Штрафы составят:За продажу детям табачной или никотинсодержащей продукции, кальянов и вейпов:За нарушения в сфере торговли табачными изделиями:Повторное нарушение в этой области:За продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и сосательного табака (снюса):За производство алкогольной либо табачной продукции без маркировки:За оборот алкогольной или табачной продукции без маркировки:По словам Володина, этот законопроект станет важным шагом по наведению порядка в сфере продажи табака. Он призывал продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет, считает спикер Госдумы.Кроме того, Володин предложил подготовить межфракционный законопроект о полном запрете вейпов и жидкостей для них и выйти на его рассмотрение уже до конца нынешней сессии Госдумы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вячеслав володин, госдума рф, общество, россия, курение, вейпы