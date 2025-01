https://ria.ru/20250119/ssha-1994189603.html

Проклятие кабинета: скандал с Моникой Левински аукнулся спустя 25 лет

Проклятие кабинета: скандал с Моникой Левински аукнулся спустя 25 лет - РИА Новости, 19.01.2025

Проклятие кабинета: скандал с Моникой Левински аукнулся спустя 25 лет

Двадцать шесть лет назад в США разгорелся скандал, который, по сути, длится до сих пор. Любовница Билла Клитона в одночасье стала известной на весь мир. А сам... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:04:00+03:00

в мире

америка

моника левински

хиллари клинтон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155725/87/1557258701_0:77:3117:1830_1920x0_80_0_0_45524f864dd2c753711ebb0ef78ba394.jpg

МОСКВА, 19 янв — МОСКВА, РИА Новости, Ренат Абдуллин. Двадцать шесть лет назад в США разгорелся скандал, который, по сути, длится до сих пор. Любовница Билла Клитона в одночасье стала известной на весь мир. А сам глава государства хоть и избежал импичмента, но вынужденно ушел в тень. Как сложилась дальнейшая судьба Моники Левински — в материале РИА Новости.Юная стажеркаНичем не примечательная 21-летняя выпускница вашинтонского колледжа, приехавшая из штата Орегон, осенью 1995-го устроилась на стажировку в Белый дом.Через несколько месяцев ее приняли на работу — правда, почему-то в Пентагон.Об этом бы Америка так и не узнала, если бы в январе 1998-го крайне правый ресурс Drudge не сообщил, что Левински хранила "одежду с высушенной спермой Клинтона". Основные новостные агентства подхватили этот материал в течение недели. Расследование ФБР не подтвердило данную информацию, однако скандал не утих.Двадцать шестого января президент все опроверг по телевидению, произнеся одну из самых своих памятных фраз: "У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински".Одиннадцатого февраля отставной агент секретной службы Льюис Фокс публично заявил, что видел главу государства и Левински наедине.А 15 марта Кэтлин Уилли, агитатор и спонсор кампании Клинтона в 1992-м, призналась в программе "60 минут", что Билл приставал к ней в Овальном кабинете еще в 1993-м. Это подогрело слухи о связи с Левински."Я действительно считаю, что для меня важно больше ничего об этом не говорить", — пытался поставить точку Клинтон на пресс-конференции в апреле 1998-го."Думаю, я последний человек, которому нужно общенациональное обсуждение всего этого", — добавил он, ничего не пояснив.В мае 1998-го адвокат Левински Уильям Гинзбург сообщил журналистам, что согласился разрешить Vanity Fair отправить фотографа знаменитостей для его клиентки в Малибу. Это ни к чему не привело.Затяжной процессДесятого июня в продажу поступил журнал Vanity Fair с гламурными снимками Левински, позирующей как Мэрилин Монро, — образ, который не очень понравился общественному мнению.В июле вызванные агенты Секретной службы отчитались перед судом, а самому Клинтону вручили повестку, обязывающую дать показания.На следующей неделе личный секретарь президента Бетти Карри и ведущий агент секретной службы Ларри Кокелл также дали показания. Сексуальную связь Клинтона и Левински отрицали.Однако, как выяснилось потом, напрасно."Ненадлежащие отношения"В середине августа 1998-го президент признался в "ненадлежащем интимном контакте", заседание суда транслировало кабельное телевидение. Тем же вечером Клинтон обратился к нации по телевидению, впервые признавшись в романе с помощницей."Действительно, у меня были отношения с мисс Левински", — сказал глава государства.Тем не менее, несмотря на бурю возмущения, до импичмента не дошло.По Конституции США палата представителей определяет обвинения, которые сенат должен рассмотреть как судейская коллегия. Импичмент возможен в случае государственной измены, взяточничества. Об интимных связях на стороне основной закон ничего не говорит.Депутаты-республиканцы, у которых было большинство в обеих палатах конгресса, считали, что Клинтон заслуживает отставки. Это, кстати, интересно коррелирует с нынешней ситуацией "Трамп — конгресс". Пусть законодатели и однопартийцы президента, пример 26-летней давности показывает: они могут выступить против главы государства.В конечном счете импичмент так и на набрал требуемого количества голосов сенаторов.После этого Левински довольно быстро пропала из заголовков газет. Но скандал ее обогатил: она выпустила несколько книг-бестселлеров. Также получала гонорары за сотрудничество с другими авторами — например, в сочинении публициста, лауреата Пулицеровской премии Тэйлора Бранча The Clinton Tapes: Wrestling History with the President извинилась за обвинения в адрес главы государства. Это по сути нивелировало все претензии к Клинтону.Долгие последствияЭхо скандала не раз давало о себе знать. Когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты в 2016-м, республиканцы ей это припомнили. Так что бывшая госсекретарь в некотором роде пострадала за супруга. Самому Биллу ничего не грозило, он отбыл в Белом доме два срока, третий конституцией не предусмотрен.В 2010-х Моника Левински пыталась вписаться в тренд и стать символом движения #MeToo, все безуспешно. Слишком много сомнительного в ее отношениях с Клинтоном. Во всяком случае, американские СМИ, даже негативно настроенные к экс-президенту, не приписывают ему какого-то насилия.В книгах никаких сенсационных подробностей Левински так и не предъявила. А реакция Хиллари с первых недель скандала свидетельствовала о стопроцентном доверии мужу, пусть это и можно списать на позерство.Как жертву Левински воспринимают все реже. Неофеминистки же превратили Хиллари в героиню, претерпевшую предполагаемый абьюз мужа.Из скандала извлекли урок. После Клинтона американские президенты гораздо осторожнее с подчиненными. Во всяком случае это касается Буша-младшего и Барака Обамы.Трамп же в этом смысле откровенно подставляется. Дела о его выплатах за молчание порноактрисе воскрешают в общественном сознании историю с Левински. И как это все может аукнуться в ближайшие четыре года — неясно.

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, америка, моника левински, хиллари клинтон