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NYT узнала, как в США приспособили президентский самолет для Байдена - РИА Новости, 18.01.2025
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10:03 18.01.2025 (обновлено: 12:11 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/stupeni-1994342997.html
NYT узнала, как в США приспособили президентский самолет для Байдена
NYT узнала, как в США приспособили президентский самолет для Байдена - РИА Новости, 18.01.2025
NYT узнала, как в США приспособили президентский самолет для Байдена
Специально для Джо Байдена ступени трапа на борту Air Force One заменили на более низкие, пишет газета New York Times. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:03:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Специально для Джо Байдена ступени трапа на борту Air Force One заменили на более низкие, пишет газета New York Times. "Они придумали заменить большие ступени, по которым президенты поднимаются на борт Air Force One, на более короткие", — говорится в статье.При этом издание не уточняет, когда именно это сделали. NYT отмечает также, что встречи Байдена не раз переносили, чтобы убедиться, что у президента нормальное настроение. Временами помощники откладывали передачу ему информации, в том числе негативных данных опросов, потому что обсуждали, как лучше ее преподнести. Байден не раз привлекал к себе внимание тем, что спотыкался, поднимаясь на борт самолета. Например, в марте 2021 года он оступился на трапе трижды. Белый дом тогда объяснил это сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. Но и после этого Байден продолжал спотыкаться.Оговорки и поведение 82-летнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих, чтобы найти выход со сцены, или оборачивался для рукопожатия к пустоте, а также падал с велосипеда.
https://ria.ru/20250103/biden-1992410132.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
NYT узнала, как в США приспособили президентский самолет для Байдена

NYT: ступени трапа президентского самолета для Байдена заменили на более низкие

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден поднимается в самолет
Президент США Джо Байден поднимается в самолет - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден поднимается в самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Специально для Джо Байдена ступени трапа на борту Air Force One заменили на более низкие, пишет газета New York Times.
"Они придумали заменить большие ступени, по которым президенты поднимаются на борт Air Force One, на более короткие", — говорится в статье.
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При этом издание не уточняет, когда именно это сделали.
NYT отмечает также, что встречи Байдена не раз переносили, чтобы убедиться, что у президента нормальное настроение. Временами помощники откладывали передачу ему информации, в том числе негативных данных опросов, потому что обсуждали, как лучше ее преподнести.
Байден не раз привлекал к себе внимание тем, что спотыкался, поднимаясь на борт самолета. Например, в марте 2021 года он оступился на трапе трижды. Белый дом тогда объяснил это сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. Но и после этого Байден продолжал спотыкаться.
Оговорки и поведение 82-летнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих, чтобы найти выход со сцены, или оборачивался для рукопожатия к пустоте, а также падал с велосипеда.
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