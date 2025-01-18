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Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2025
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17:39 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/provokatsii-1994390097.html
Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии
Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2025
Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии
Украинских студентов хотят использовать для организации провокаций на выборах в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:39:00+03:00
2025-01-18T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинских студентов хотят использовать для организации провокаций на выборах в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в Киеве -ред.), преподы связались с местным (националистическим - ред.) активом из малолеток. Задача поставлена простая. Надо в России найти таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии. Платить будут американской зеленью. Надо кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", - процитировал Лебедев слова своего источника. Как сообщил Лебедев, операция организована и курируется Службой безопасности Украины. Кроме того, по данным сторонников пророссийского сопротивления, после проведения выборов в Белоруссии Польша готовится заявить о притеснениях живущих в стране поляков и применить военных якобы для их защиты. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
https://ria.ru/20250118/vybory-1993898131.html
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в мире, белоруссия, киев, россия, сергей лебедев, александр лукашенко, олег гайдукевич
В мире, Белоруссия, Киев, Россия, Сергей Лебедев, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич
Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии

Украинских студентов хотят использовать для провокаций на выборах в Белоруссии

© Фото : РИА НовостиИзбирательный участок в Минске, Белоруссия
Избирательный участок в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : РИА Новости
Избирательный участок в Минске, Белоруссия. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинских студентов хотят использовать для организации провокаций на выборах в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в Киеве -ред.), преподы связались с местным (националистическим - ред.) активом из малолеток. Задача поставлена простая. Надо в России найти таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии. Платить будут американской зеленью. Надо кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", - процитировал Лебедев слова своего источника.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы
Вчера, 11:49
Как сообщил Лебедев, операция организована и курируется Службой безопасности Украины.
Кроме того, по данным сторонников пророссийского сопротивления, после проведения выборов в Белоруссии Польша готовится заявить о притеснениях живущих в стране поляков и применить военных якобы для их защиты.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Юрий Зенкович - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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В миреБелоруссияКиевРоссияСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоОлег Гайдукевич
 
 
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