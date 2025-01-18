https://ria.ru/20250118/provokatsii-1994390097.html

Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии

Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2025

Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии

Украинских студентов хотят использовать для организации провокаций на выборах в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:39:00+03:00

2025-01-18T17:39:00+03:00

2025-01-18T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинских студентов хотят использовать для организации провокаций на выборах в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет "Киево-Могилянская академия" в Киеве -ред.), преподы связались с местным (националистическим - ред.) активом из малолеток. Задача поставлена простая. Надо в России найти таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии. Платить будут американской зеленью. Надо кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать", - процитировал Лебедев слова своего источника. Как сообщил Лебедев, операция организована и курируется Службой безопасности Украины. Кроме того, по данным сторонников пророссийского сопротивления, после проведения выборов в Белоруссии Польша готовится заявить о притеснениях живущих в стране поляков и применить военных якобы для их защиты. С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250118/vybory-1993898131.html

https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, киев, россия, сергей лебедев, александр лукашенко, олег гайдукевич