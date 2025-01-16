Зеленский выполняет то, что ему прикажут, считает словацкий депутат
Вице-спикер парламента Словакии Данко: Зеленский выполняет то, что ему прикажут
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. В политике Владимира Зеленского нет логики, он выполняет то, что ему прикажут, он мог бы даже запретить птицам летать транзитом из России в Словакию, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"В том, что делает Зеленский, не ищите логики. Он изо дня в день делает то, что ему прикажут сделать. Они способны на все и готовы на все. Имеются люди, которых проблемы устраивают. К сожалению, за этим скрываются грязные деньги. Если Зеленский мог бы запретить птицам летать из России в Словакию, то он (это - ред.) сделал бы", - сказал Данко в беседе с агентством, отвечая на вопрос о возможности прекращения транзита российской нефти через Украину.
Он добавил, что Зеленский сделает все, что устраивало бы тех, кто ему платит. "Он не является свободным человеком. Он очень хочет, чтобы мы вошли в конфликт с Российской Федерацией", - подчеркнул Данко.
Вице-спикер словацкого парламента отметил, что не считает Зеленского свободно мыслящим политиком. "Зеленский должен делать то, что ему прикажут. Он не является самостоятельно мыслящим политиком. Когда я вижу или смотрю его выступления, я просто боюсь за его здоровье. Во всяком случае, то, что делает Зеленский, это помогает не Украине, а кому-то другому", - заявил Данко.