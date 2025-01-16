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В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута - РИА Новости, 16.01.2025
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02:26 16.01.2025 (обновлено: 10:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vtorsyre-1993935626.html
В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута
В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута - РИА Новости, 16.01.2025
В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута
Новый метод очистки моря от мазута, использующий вторсырье, внедряют в Анапе, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:26:00+03:00
2025-01-16T10:43:00+03:00
анапа
черное море
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Новый метод очистки моря от мазута, использующий вторсырье, внедряют в Анапе, сообщает оперштаб Краснодарского края. Биобон - разработка тюменских учёных. В качестве материала они предложили старые ковры и пластиковые бутылки. Внешне напоминает рыболовную сеть, только ловит нефтепродукты, отмечают власти края. Растянули эту сеть на "Белом пляже" Анапы. "Состоит биобон из нейлоновых нитей, на которые заселили специальные бактерии. Микроорганизмы питаются нефтепродуктами и разлагают их на углекислый газ и воду. Правда, для этого необходимо, чтобы вода прогрелась на солнце", - говорится в сообщении. "Это волокно работает в холодное время просто как преграда. Она собирает эту капельную жидкость, а потом мы надеемся, что сможем активировать микроорганизмы, которые будут являться деструкторами нефти", - пояснил изобретатель Виктор Рядинский. Маленькая капля нефти приклеивается к бактерии и становится питанием для неё - микроорганизм разлагает углеводород, добавил старший научный сотрудник. Отмечается, что метр такой сети может собирать до 10 килограммов нефтепродуктов. 15 января в море установили биобоны длиной 100 метров. В ближайшее время протяженность таких конструкций продлят до километра.
https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html
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анапа, черное море, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Черное море, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе используют вторсырье для очистки Черного моря от мазута

Старые ковры и пластиковые бутылки используют для очистки Черного моря от мазута

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramБиобон, используемый для очистки воды от мазута в Анапе
Биобон, используемый для очистки воды от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Биобон, используемый для очистки воды от мазута в Анапе
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Новый метод очистки моря от мазута, использующий вторсырье, внедряют в Анапе, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Биобон - разработка тюменских учёных. В качестве материала они предложили старые ковры и пластиковые бутылки. Внешне напоминает рыболовную сеть, только ловит нефтепродукты, отмечают власти края. Растянули эту сеть на "Белом пляже" Анапы.
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"Состоит биобон из нейлоновых нитей, на которые заселили специальные бактерии. Микроорганизмы питаются нефтепродуктами и разлагают их на углекислый газ и воду. Правда, для этого необходимо, чтобы вода прогрелась на солнце", - говорится в сообщении.
"Это волокно работает в холодное время просто как преграда. Она собирает эту капельную жидкость, а потом мы надеемся, что сможем активировать микроорганизмы, которые будут являться деструкторами нефти", - пояснил изобретатель Виктор Рядинский.
Маленькая капля нефти приклеивается к бактерии и становится питанием для неё - микроорганизм разлагает углеводород, добавил старший научный сотрудник.
Отмечается, что метр такой сети может собирать до 10 килограммов нефтепродуктов. 15 января в море установили биобоны длиной 100 метров. В ближайшее время протяженность таких конструкций продлят до километра.
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АнапаЧерное мореКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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