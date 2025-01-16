https://ria.ru/20250116/vsu-1993980947.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:14:00+03:00

2025-01-16T12:14:00+03:00

2025-01-16T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)