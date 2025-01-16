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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/vsu-1993980947.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:14:00+03:00
2025-01-16T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны: ВС России уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов ВСУ

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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