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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 16.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:14:00+03:00
2025-01-16T12:14:00+03:00
2025-01-16T12:14:00+03:00
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херсонская область
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение суток наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых составили до 85 военных, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Дарьевка Херсонской области. Противник потерял до 85 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны: ВС России уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов ВСУ