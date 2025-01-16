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ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 16.01.2025
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12:08 16.01.2025 (обновлено: 12:10 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/vsu-1993979966.html
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 16.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:08:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики."Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 580 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения "Центра" продолжили продвижение вглубь обороны противника

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник за сутки потерял более 580 военнослужащих и три танка, в том числе Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Тарасовка, Новоелизаветовка, Петропавловка и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял свыше 580 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
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