https://ria.ru/20250116/urzhumtseva-1993817784.html

Татьяна Уржумцева: культура – это лекарство для больного мира

Татьяна Уржумцева: культура – это лекарство для больного мира - РИА Новости, 16.01.2025

Татьяна Уржумцева: культура – это лекарство для больного мира

Россия и Китай в 2024-2025 годах проводят перекрестные годы культуры, дающие народам двух стран возможность лучше узнать и глубже понять друг друга. Глава... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T08:00:00+03:00

2025-01-16T13:37:00+03:00

россия

китай

культура

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

интервью

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Россия и Китай в 2024-2025 годах проводят перекрестные годы культуры, дающие народам двух стран возможность лучше узнать и глубже понять друг друга. Глава представительства Россотрудничества в Китае, руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева рассказала в интервью РИА Новости о том, как в Китае относятся к российской моде и изобразительному искусству, и почему без культуры невозможно развивать отношения между странами. Беседовала корреспондент РИА Новости Анна Раткогло.— Татьяна Борисовна, 2024 год стал первым из двух перекрестных годов культуры России и Китая, как бы вы оценили его итоги? Сколько культурных мероприятий Россия провела в Китае, и какие из них, по вашему мнению, были наиболее значимыми?— Согласно плану основных мероприятий годов культуры России-Китая в 2024-2025 годах, с российской стороны было намечено проведение более 230 мероприятий. По нашим оценкам, не менее половины из задуманного уже выполнено, в 2025 году будет примерно такое же количество мероприятий. Надо сказать, что план активно выполняется. Кроме того, еще очень большое количество крупных, средних и небольших событий проходит "под зонтиком" годов культуры.С большим успехом прошли концерты выдающихся российских музыкантов. Китайский зритель стал свидетелем феерии знаменитых оперных, балетных, драматических и цирковых постановок. Никого не оставила равнодушным яркая карусель народного творчества. Музейные и художественные выставки, кинонедели и кинофестивали, форумы, флешмобы словно сверкающая комета пронеслись по Китаю, привлекая людей в мир российской культуры. Мне бы не хотелось выделять конкретные коллективы, считаем, что все, кто принял участие, внесли большой вклад в знакомство наших друзей с российской культурой.— Какой вклад, на ваш взгляд, культурное сотрудничество вносит в развитие двусторонних отношений России и Китая и улучшение взаимопонимания народов двух стран?— По моему мнению, культура – это уникальный коммуникатор, переводчик, если хотите. Когда мы слушаем музыку, наш мозг рисует нам картины восприятия этой музыки, и нам не нужны слова. Когда мы смотрим на картины художников, то у нас возникают свои ассоциации. И опять слова тут лишние. Когда мы видим танец, будь то балет, народный или современный, мы сопереживаем вместе с артистами. И вновь не нужны слова. Мы видим свое, но понимаем и сопереживаем увиденному и услышанному одинаково. Так люди становятся ближе друг другу, доверяют друг другу. Без этих понятий невозможно построить двусторонние отношения.Необходимо отметить, что хотя наши народы и имеют уже довольно долгую общую историю, но все же недостаточно глубоко знакомы с культурой друг друга. Так что нам предстоит сделать еще немало.— Учитывая, что китайский зритель и в 2024 году, и в 2023 имел возможность довольно часто видеть лучшие коллективы России, которые приезжали с гастролями в КНР, не снизился ли интерес и запрос на их спектакли и концерты? Или же наблюдается противоположная тенденция – чем больше видят, тем сильнее хотят видеть снова?— Как экономист, я стараюсь не быть голословной и оперировать цифрами. Допустим, что за год в Китае прошли гастроли разных 200 коллективов, которые дали в среднем по три-четыре представления, которые, в свою очередь, смотрели от 100 до 3000 зрителей в зависимости от площадки. Нехитрые подсчеты дают среднюю цифру в 1,5 миллиона зрителей. Сразу становится понятно, что далеко не все китайские зрители смогли посетить концерты. Я уверена, что интерес нисколько не снизился, но и серьезно увеличился. Но не нужно гнаться за количеством, важно не снижать качественный уровень проводимых мероприятий.— По вашим наблюдениям, популярны ли сегодня культура и искусство России среди китайской молодежи?— По нашим наблюдениям, зритель, приходящий на культурные мероприятия, значительно помолодел. Поэтому нужно обращать внимание на молодежный культурный контент. В этом году мы попытаемся наладить сотрудничество российских молодежных музыкальных фестивалей с китайскими. Не стоит забывать и о самых маленьких зрителях. Кроме сотрудничества между детскими и молодежными художественными коллективами, кроме традиционных выставок рисунков и фестивалей роликов, хорошо бы знакомить китайскую молодежь и с современными формами российского молодежного творчества. Уверена, что молодые люди очень быстро найдут общий язык.— В 2024 году на площадке РКЦ прошел показ дизайнеров из России, есть ли в Китае сегодня запрос на российскую моду?— Дизайн и мода – очень важное направление культуры. Как мы одеваемся, в какой одежде встречаем праздники, все это – элементы культурного кода каждого народа. В сентябре 2024 года на площадке РКЦ прошел показ дизайнеров из России, который вызвал большой интерес у специалистов и публики. Однако ситуацию с запросом на российскую моду нужно изучать и глубоко прорабатывать.— Как развивается сотрудничество музеев России и Китая на фоне попыток ряда стран "отменить" русское искусство? Заинтересованы ли китайские музеи и галереи в том, чтобы устраивать выставки и долгосрочные экспозиции картин и фотографий из России?— По моему мнению, культура – это лекарство для больного мира. Культуру нельзя отменить или запретить. Она приходит к нам с колыбельной матери и сопровождает нас всю жизнь.Что касается выставок картин и фотографий, то их популярность не только не снижается, но и растет. Россия – признанный в Китае лидер в изобразительном искусстве. Мы видим это, например, при обработке заявок китайских абитуриентов на учебу в российских вузах, при посещении выставок в предыдущие годы. Мы знаем, что в Китае есть большое количество частных коллекций современной российской живописи и графики. Мы у себя в центре уже проводили такие выставки. Поэтому безусловно экспозиция российских картин, фотографий, декоративно-прикладного искусства будут неизменно популярны среди населения.— Какие планы на 2025 год? Будет ли он столь же насыщенным и ярким?— Планов очень много! Год будет не менее насыщенным и ярким. Следите за нашими объявлениями и афишами. Двери Российского культурного центра всегда открыты.

https://ria.ru/20250115/kitay-1993757782.html

https://ria.ru/20241229/avangard-1991953808.html

https://ria.ru/20250103/kitay-1992376550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, культура, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), интервью