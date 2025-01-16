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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.01.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:09:00+03:00
2025-01-16T06:09:00+03:00
2025-01-16T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Хмельницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской области была объявлена в 04.40 мск, в Хмельницкой – в 04.47, в Днепропетровской - в 05.39. Воздушная тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html
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украина, хмельницкий (город), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще двух областях Украины власти объявили воздушную тревогу