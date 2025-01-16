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На россиянина Сизова завели дело о госизмене
На россиянина Сизова завели дело о госизмене - РИА Новости, 16.01.2025
На россиянина Сизова завели дело о госизмене
Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:27:00+03:00
2025-01-16T11:27:00+03:00
2025-01-16T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сизова А.В., статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта, как и суть дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня. По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На россиянина Сизова завели дело о госизмене
Следствие попросило арестовать россиянина по фамилии Сизов по делу о госизмене
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сизова А.В., статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.
Личность фигуранта, как и суть дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня.
По статье 275 УК РФ
грозит наказание до 20 лет лишения свободы.