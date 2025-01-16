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На россиянина Сизова завели дело о госизмене - РИА Новости, 16.01.2025
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11:27 16.01.2025
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На россиянина Сизова завели дело о госизмене
На россиянина Сизова завели дело о госизмене - РИА Новости, 16.01.2025
На россиянина Сизова завели дело о госизмене
Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:27:00+03:00
2025-01-16T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сизова А.В., статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта, как и суть дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня. По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На россиянина Сизова завели дело о госизмене

Следствие попросило арестовать россиянина по фамилии Сизов по делу о госизмене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сизова А.В., статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела.
Личность фигуранта, как и суть дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня.
По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
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