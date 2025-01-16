https://ria.ru/20250116/sledstvie-1993973878.html

На россиянина Сизова завели дело о госизмене

На россиянина Сизова завели дело о госизмене - РИА Новости, 16.01.2025

На россиянина Сизова завели дело о госизмене

Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:27:00+03:00

2025-01-16T11:27:00+03:00

2025-01-16T11:27:00+03:00

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следствие просит Мещанский суд Москвы арестовать гражданина по фамилии Сизов по делу о госизмене, сообщается в картотеке инстанции. "Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сизова А.В., статья 275 УК РФ", - сказано в карточке уголовного дела. Личность фигуранта, как и суть дела, не сообщаются из-за грифа секретности. Согласно картотеке, вопрос о мере пресечения суд рассмотрит сегодня. По статье 275 УК РФ грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241025/arest-1980186570.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия