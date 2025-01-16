Рейтинг@Mail.ru
На Украине придумали, как защититься с помощью США - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/sistema-1993935955.html
На Украине придумали, как защититься с помощью США
На Украине придумали, как защититься с помощью США - РИА Новости, 16.01.2025
На Украине придумали, как защититься с помощью США
Украина должна продать свою газотранспортную систему США, чтобы избежать российских обстрелов. Такое мнение выразил экс-глава офиса президента Украины при... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:32:00+03:00
2025-01-16T02:32:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
виктор балога
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282954_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_06d52eb9383b3cbd70281af041ba5ad9.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украина должна продать свою газотранспортную систему США, чтобы избежать российских обстрелов. Такое мнение выразил экс-глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога. Об этом он написал на совей странице в соцсети Facebook*."Если мы хотим сохранить нашу газотранспортную систему, мы должны продать ее США. И чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что у нас останется газ", — предупредил он.Политик призвал не тянуть с принятием этого решения, а "уже делать американцам предложение".По мнению Балоги, если США выкупит газовую систему у Украины или хотя бы заявит о таком намерении, то Россия якобы перестанет наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре."Как только наша ГТС (Газотранспортная система. — Прим. ред.) станет собственностью США или хотя бы новая администрация Белого дома проявит общественный интерес к приобретению — ни одна российская ракета, ни беспилотник по ней не полетит", — заключил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html
https://ria.ru/20250115/infobrics-1993825395.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282954_72:106:1068:853_1920x0_80_0_0_f88d5f7fd5658bc8c453c3bd00a81f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, виктор балога, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Виктор Балога, Вооруженные силы Украины
На Украине придумали, как защититься с помощью США

Экс-глава администрации президента Балога: Украина должна продать ГТС США

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украина должна продать свою газотранспортную систему США, чтобы избежать российских обстрелов. Такое мнение выразил экс-глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога. Об этом он написал на совей странице в соцсети Facebook*.
«
"Если мы хотим сохранить нашу газотранспортную систему, мы должны продать ее США. И чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что у нас останется газ", — предупредил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На Украине неожиданно высказались о Зеленском и России
Вчера, 15:41
Политик призвал не тянуть с принятием этого решения, а "уже делать американцам предложение".
По мнению Балоги, если США выкупит газовую систему у Украины или хотя бы заявит о таком намерении, то Россия якобы перестанет наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре.
"Как только наша ГТС (Газотранспортная система. — Прим. ред.) станет собственностью США или хотя бы новая администрация Белого дома проявит общественный интерес к приобретению — ни одна российская ракета, ни беспилотник по ней не полетит", — заключил он.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Раде призвали США прекратить военную помощь Украине
Вчера, 18:38
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Вчера, 13:04
 
В миреУкраинаСШАРоссияВиктор БалогаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала