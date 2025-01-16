https://ria.ru/20250116/sistema-1993935955.html

На Украине придумали, как защититься с помощью США

На Украине придумали, как защититься с помощью США - РИА Новости, 16.01.2025

На Украине придумали, как защититься с помощью США

Украина должна продать свою газотранспортную систему США, чтобы избежать российских обстрелов. Такое мнение выразил экс-глава офиса президента Украины при... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:32:00+03:00

2025-01-16T02:32:00+03:00

2025-01-16T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украина должна продать свою газотранспортную систему США, чтобы избежать российских обстрелов. Такое мнение выразил экс-глава офиса президента Украины при Викторе Кучме Виктор Балога. Об этом он написал на совей странице в соцсети Facebook*."Если мы хотим сохранить нашу газотранспортную систему, мы должны продать ее США. И чем раньше мы это сделаем, тем больше шансов, что у нас останется газ", — предупредил он.Политик призвал не тянуть с принятием этого решения, а "уже делать американцам предложение".По мнению Балоги, если США выкупит газовую систему у Украины или хотя бы заявит о таком намерении, то Россия якобы перестанет наносить ущерб украинской энергетической инфраструктуре."Как только наша ГТС (Газотранспортная система. — Прим. ред.) станет собственностью США или хотя бы новая администрация Белого дома проявит общественный интерес к приобретению — ни одна российская ракета, ни беспилотник по ней не полетит", — заключил он.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993860586.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html

https://ria.ru/20250115/infobrics-1993825395.html

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в мире, украина, сша, россия, виктор балога, вооруженные силы украины