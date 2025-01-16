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МСП Банк стал организатором выпуска облигаций на 100 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025
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10:00 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/obligatsii-1993895654.html
МСП Банк стал организатором выпуска облигаций на 100 миллионов рублей
МСП Банк стал организатором выпуска облигаций на 100 миллионов рублей - РИА Новости, 16.01.2025
МСП Банк стал организатором выпуска облигаций на 100 миллионов рублей
Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники (ВЗВТ) выпустил облигации на сумму 100 миллионов рублей при поддержке МСП Банка, сообщает пресс-служба Корпорации... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:00:00+03:00
2025-01-16T10:00:00+03:00
мсп банк
корпорация мсп
иван подберезняк
александр исаевич
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники (ВЗВТ) выпустил облигации на сумму 100 миллионов рублей при поддержке МСП Банка, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Этот выпуск стал дебютным для компании и первым, в котором дочерний банк Корпорации МСП выступил самостоятельным организатором. Также МСП Банк стал якорным инвестором на сумму 37 миллионов рублей. Привлеченные средства ВЗВТ будет использовать для расширения производства модульных зданий. Благодаря этому компания планирует увеличить выручку по группе на 20%, до 440 миллионов рублей, количество рабочих мест на 30%."Поддержка компаний МСП по выходу на биржевый рынок – одно из направлений, которое мы перезапустили в 2023 году и на которое наблюдается устойчивый спрос. Сотрудничество с ВЗВТ – первый опыт, когда банк помимо "якоря" стал самостоятельным организатором выпуска. Такой комплексный подход дает возможность бизнесу получать поддержку банка как профессионального участника рынка и института развития в одном лице. Выступая в качестве якорного инвестора, банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% от общего объема выпуска, что свидетельствует о проведении финансовой экспертизы компании и является положительным сигналом для инвесторов", — рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого цитирует пресс-служба.Ранее генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отмечал, что в 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с 2023 годом."Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования большего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным", — приводятся в сообщении слова Исаевича."При поддержке МСП Банка мы смогли дебютировать с облигационным выпуском и привлечь средства на развитие направления деятельности по производству модульных домов в достаточно непростое время высоких ставок, когда финансирование остается необходимым для роста производственного сектора, но его привлечение требует больших усилий и затрат. Направление не является для нас новым, но основным сегментом для нас были B2C и B2B. &lt;…&gt; Привлеченные средства позволят нам масштабировать бизнес и выйти на работу с сектором B2G &lt;…&gt;", — отметил учредитель ВЗВТ Евгений Остапенко, его слова приводит пресс-служба завода.
https://ria.ru/20250114/fond-1993688641.html
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мсп банк, корпорация мсп, иван подберезняк, александр исаевич
МСП Банк, Корпорация МСП, Иван Подберезняк, Александр Исаевич
МСП Банк стал организатором выпуска облигаций на 100 миллионов рублей

ВЗВТ выпустил облигации на сумму 100 миллионов рублей

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото предоставлено МСП Банком
Вывеска МСП Банка
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники (ВЗВТ) выпустил облигации на сумму 100 миллионов рублей при поддержке МСП Банка, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Этот выпуск стал дебютным для компании и первым, в котором дочерний банк Корпорации МСП выступил самостоятельным организатором. Также МСП Банк стал якорным инвестором на сумму 37 миллионов рублей. Привлеченные средства ВЗВТ будет использовать для расширения производства модульных зданий. Благодаря этому компания планирует увеличить выручку по группе на 20%, до 440 миллионов рублей, количество рабочих мест на 30%.
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"Поддержка компаний МСП по выходу на биржевый рынок – одно из направлений, которое мы перезапустили в 2023 году и на которое наблюдается устойчивый спрос. Сотрудничество с ВЗВТ – первый опыт, когда банк помимо "якоря" стал самостоятельным организатором выпуска. Такой комплексный подход дает возможность бизнесу получать поддержку банка как профессионального участника рынка и института развития в одном лице. Выступая в качестве якорного инвестора, банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% от общего объема выпуска, что свидетельствует о проведении финансовой экспертизы компании и является положительным сигналом для инвесторов", — рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого цитирует пресс-служба.
Ранее генеральный директор КМСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич отмечал, что в 2024 году количество размещений биржевых облигаций компаний МСП увеличилось почти на 40%, а географическая диверсификация выросла на 60% по сравнению с 2023 годом.
"Сейчас при участии Корпорации МСП ведется активная работа по расширению мер господдержки для стимулирования большего количества компаний рассматривать альтернативные кредитованию способы привлечения инвестиций в свои проекты. Наличие поддержки со стороны институтов развития делает выход компании на фондовый рынок более простым и понятным", — приводятся в сообщении слова Исаевича.
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"При поддержке МСП Банка мы смогли дебютировать с облигационным выпуском и привлечь средства на развитие направления деятельности по производству модульных домов в достаточно непростое время высоких ставок, когда финансирование остается необходимым для роста производственного сектора, но его привлечение требует больших усилий и затрат. Направление не является для нас новым, но основным сегментом для нас были B2C и B2B. <…> Привлеченные средства позволят нам масштабировать бизнес и выйти на работу с сектором B2G <…>", — отметил учредитель ВЗВТ Евгений Остапенко, его слова приводит пресс-служба завода.
 
МСП БанкКорпорация МСПИван ПодберезнякАлександр Исаевич
 
 
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