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Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025
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08:38 16.01.2025 (обновлено: 11:04 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/neftebaza-1993951410.html
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T08:38:00+03:00
2025-01-16T11:04:00+03:00
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил он.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Воронежской области

© Фото : Гусев/Telegram Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
 Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.
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Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.
"Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил он.
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