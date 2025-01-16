Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области
Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Воронежской области
© Фото : Гусев/Telegram Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
Последствия атаки БПЛА на нефтебазу в Лискинском районе в Воронежской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.
Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов.
"Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил он.