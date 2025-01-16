https://ria.ru/20250116/neftebaza-1993951410.html

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области - РИА Новости, 16.01.2025

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области

Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T08:38:00+03:00

2025-01-16T08:38:00+03:00

2025-01-16T11:04:00+03:00

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало", - написал Гусев.Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов."Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил он.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993846990.html

https://ria.ru/20250116/bespilotniki-1993943094.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, происшествия