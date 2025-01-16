Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 16.01.2025 (обновлено: 08:49 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном - РИА Новости, 16.01.2025
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном
При освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:09:00+03:00
2025-01-16T08:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
польша
болгария
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993949877_0:2:850:480_1920x0_80_0_0_86e28a23b93fd9fc3bf23e8521e476ae.jpg
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки "Центр" были уничтожены боевики отдельного штурмового батальона ВСУ "Скала", среди которых были иностранные наемники, рассказал РИА Новости штурмовик подразделения "Бросок Кобры" Иван Мозгов, позывной "Восток". "Противник был, были наёмники. Нашли опознавательные флаги Польши, Болгарии. То есть это точно были наёмники. А точнее это была 425-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ. Батальон "Скала", националистический батальон "Скала". Который в том числе состоит из наёмников и нацистов", - рассказал РИА Новости штурмовик. По его словам, численность обороняющегося противника в данном населенном пункте составляла около 20 человек. И как заметил боец, чем ближе к Красноармейску идет продвижение ВС РФ, тем серьезней оборона противника, так как для него это важный стратегический город. "Готовились, так сказать, зашли и выполнили поставленную боевую задачу. Сказать честно, оборону он держит, противник, хорошо. Уважаю противника. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, у него есть определенная стратегия, которой он следовал", - пояснил Мозгов. Как утверждает боец, при предложении сдаться в плен противник категорически отказывался. После взятия позиций ВСУ было очевидно, что противник использовал исключительно вооружение НАТО, отечественного практически не наблюдалось. Все ночные попытки противника осуществить подвоз боекомплекта были пресечены, в том числе и с помощью атак FPV-дронов. Военнослужащий также добавил, что успешному штурму способствовала туманная погода. "Погода, как обычно, была на нашей стороне. Помог нам густой туман для затягивания, так сказать, дальнейших сил, для прорыва обороны", - пояснил собеседник.
https://ria.ru/20250116/minoborony-1993930733.html
https://ria.ru/20250115/dron-1993917211.html
польша
болгария
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном
При освобождении населенного пункта Песчаное штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки "Центр" были уничтожены боевики отдельного штурмового батальона ВСУ "Скала", среди которых были иностранные наемники. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик подразделения "Бросок Кобры" с позывным "Восток".
2025-01-16T05:09
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993949877_105:0:745:480_1920x0_80_0_0_6907575b580f027061274364868d1b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, болгария, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Польша, Болгария, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном

Боец Восток: в Песчаном уничтожили боевиков ВСУ, среди которых были наемники

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки "Центр" были уничтожены боевики отдельного штурмового батальона ВСУ "Скала", среди которых были иностранные наемники, рассказал РИА Новости штурмовик подразделения "Бросок Кобры" Иван Мозгов, позывной "Восток".
"Противник был, были наёмники. Нашли опознавательные флаги Польши, Болгарии. То есть это точно были наёмники. А точнее это была 425-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ. Батальон "Скала", националистический батальон "Скала". Который в том числе состоит из наёмников и нацистов", - рассказал РИА Новости штурмовик.
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
00:27
По его словам, численность обороняющегося противника в данном населенном пункте составляла около 20 человек. И как заметил боец, чем ближе к Красноармейску идет продвижение ВС РФ, тем серьезней оборона противника, так как для него это важный стратегический город.
"Готовились, так сказать, зашли и выполнили поставленную боевую задачу. Сказать честно, оборону он держит, противник, хорошо. Уважаю противника. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, у него есть определенная стратегия, которой он следовал", - пояснил Мозгов.
Как утверждает боец, при предложении сдаться в плен противник категорически отказывался. После взятия позиций ВСУ было очевидно, что противник использовал исключительно вооружение НАТО, отечественного практически не наблюдалось. Все ночные попытки противника осуществить подвоз боекомплекта были пресечены, в том числе и с помощью атак FPV-дронов.
Военнослужащий также добавил, что успешному штурму способствовала туманная погода.
"Погода, как обычно, была на нашей стороне. Помог нам густой туман для затягивания, так сказать, дальнейших сил, для прорыва обороны", - пояснил собеседник.
Кадр видео применения дрона Князь Вандал Новгородский в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Новгородский дрон уничтожил технику НАТО на 300 миллионов долларов
Вчера, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаБолгарияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала