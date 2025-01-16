https://ria.ru/20250116/naemniki-1993942304.html

Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном

Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном - РИА Новости, 16.01.2025

Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном

При освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:09:00+03:00

2025-01-16T05:09:00+03:00

2025-01-16T08:49:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. При освобождении населенного пункта Песчаное на покровском направлении штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки "Центр" были уничтожены боевики отдельного штурмового батальона ВСУ "Скала", среди которых были иностранные наемники, рассказал РИА Новости штурмовик подразделения "Бросок Кобры" Иван Мозгов, позывной "Восток". "Противник был, были наёмники. Нашли опознавательные флаги Польши, Болгарии. То есть это точно были наёмники. А точнее это была 425-я отдельная десантная штурмовая бригада ВСУ. Батальон "Скала", националистический батальон "Скала". Который в том числе состоит из наёмников и нацистов", - рассказал РИА Новости штурмовик. По его словам, численность обороняющегося противника в данном населенном пункте составляла около 20 человек. И как заметил боец, чем ближе к Красноармейску идет продвижение ВС РФ, тем серьезней оборона противника, так как для него это важный стратегический город. "Готовились, так сказать, зашли и выполнили поставленную боевую задачу. Сказать честно, оборону он держит, противник, хорошо. Уважаю противника. Противник сильный, с ним было интересно воевать. Он не просто стреляет в разные стороны, у него есть тактика, у него есть определенная стратегия, которой он следовал", - пояснил Мозгов. Как утверждает боец, при предложении сдаться в плен противник категорически отказывался. После взятия позиций ВСУ было очевидно, что противник использовал исключительно вооружение НАТО, отечественного практически не наблюдалось. Все ночные попытки противника осуществить подвоз боекомплекта были пресечены, в том числе и с помощью атак FPV-дронов. Военнослужащий также добавил, что успешному штурму способствовала туманная погода. "Погода, как обычно, была на нашей стороне. Помог нам густой туман для затягивания, так сказать, дальнейших сил, для прорыва обороны", - пояснил собеседник.

https://ria.ru/20250116/minoborony-1993930733.html

https://ria.ru/20250115/dron-1993917211.html

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Боец ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Песчаном При освобождении населенного пункта Песчаное штурмовой ротой 55-й гвардейской мотострелковой бригады батальона "Медведи" группировки "Центр" были уничтожены боевики отдельного штурмового батальона ВСУ "Скала", среди которых были иностранные наемники. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик подразделения "Бросок Кобры" с позывным "Восток". 2025-01-16T05:09 true PT2M33S

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польша, болгария, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато