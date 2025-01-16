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В Британии придумали, как противостоять России на Украине - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/missiya-1993931845.html
В Британии придумали, как противостоять России на Украине
В Британии придумали, как противостоять России на Украине - РИА Новости, 16.01.2025
В Британии придумали, как противостоять России на Украине
Британия могла бы использовать свои войска и бронетехнику для сдерживания России на Украине, такое мнение высказал в статье для The Telegraph корреспондент... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:49:00+03:00
2025-01-16T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британия могла бы использовать свои войска и бронетехнику для сдерживания России на Украине, такое мнение высказал в статье для The Telegraph корреспондент издания Джо Барнс.По его мнению, ввод британского персонала и техники на территории Украины может быть реализован в рамках использования миротворческих сил, ."Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать еще одну российскую атаку и в конечном итоге остановить ее, если она произойдет", — говорится в статье.Ключевую роль в таком сценарии, по мнению Барнса, должна будет сыграть британская авиация, которая будет заниматься патрулированием буферной зоны.В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
https://ria.ru/20250113/potok-1993398503.html
https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html
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в мире, украина, россия, европа, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Британии придумали, как противостоять России на Украине

Telegraph: Британия может отправить войска для миротворческой миссии на Украине

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британия могла бы использовать свои войска и бронетехнику для сдерживания России на Украине, такое мнение высказал в статье для The Telegraph корреспондент издания Джо Барнс.
По его мнению, ввод британского персонала и техники на территории Украины может быть реализован в рамках использования миротворческих сил, .
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"Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать еще одну российскую атаку и в конечном итоге остановить ее, если она произойдет", — говорится в статье.
Ключевую роль в таком сценарии, по мнению Барнса, должна будет сыграть британская авиация, которая будет заниматься патрулированием буферной зоны.
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В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
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