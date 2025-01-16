В Британии придумали, как противостоять России на Украине
Telegraph: Британия может отправить войска для миротворческой миссии на Украине
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Британия могла бы использовать свои войска и бронетехнику для сдерживания России на Украине, такое мнение высказал в статье для The Telegraph корреспондент издания Джо Барнс.
По его мнению, ввод британского персонала и техники на территории Украины может быть реализован в рамках использования миротворческих сил, .
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"Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны быть задействованы, чтобы создать силу, способную сдержать еще одну российскую атаку и в конечном итоге остановить ее, если она произойдет", — говорится в статье.
Ключевую роль в таком сценарии, по мнению Барнса, должна будет сыграть британская авиация, которая будет заниматься патрулированием буферной зоны.
В прошлом году агентство Рейтер передавало со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо, что в Евросоюзе нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из пяти-восьми стран по этому вопросу. По данным агентства, костяк этих сил могут сформировать крупные страны Европы, например, Франция, Германия, Италия, Польша и Британия, и для этих целей потребуется порядка 100 тысяч военных.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.