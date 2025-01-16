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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 16.01.2025 (обновлено: 07:45 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/minoborony-1993947949.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:43:00+03:00
2025-01-16T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт на дальности до 8 км.
https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажа танка Т-72Б3
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Минобороны России
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт на дальности до 8 км.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Над российскими регионами за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников
07:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-72Б3
 
 
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