https://ria.ru/20250116/minoborony-1993947949.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T07:43:00+03:00

2025-01-16T07:43:00+03:00

2025-01-16T07:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-72б3

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт на дальности до 8 км.

https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3