https://ria.ru/20250116/minoborony-1993947949.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении - РИА Новости, 16.01.2025
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:43:00+03:00
2025-01-16T07:43:00+03:00
2025-01-16T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_11:0:2000:1119_1920x0_80_0_0_3b8b8d82954cf466ea6a22e939528be6.jpg
ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что танкистам были переданы разведданные от расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки. Экипаж, прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, оперативно навел боевую машину на цель, после чего беглым огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил вражеский опорный пункт на дальности до 8 км.
https://ria.ru/20250116/minoborony-1993946656.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934217641_236:0:1728:1119_1920x0_80_0_0_7a456e287421db81c6b2ee03bcc2ca26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Минобороны: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении