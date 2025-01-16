Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом за удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщило Минобороны России.
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"Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины", — рассказали в ведомстве.
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Как пояснили в Минобороны, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу "Турецкий поток".
В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
В Минобороны заверили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
В понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
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