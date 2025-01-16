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Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
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01:04 16.01.2025 (обновлено: 10:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ
Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ
Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом за удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:04:00+03:00
2025-01-16T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
львовская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом за удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщило Минобороны России.&quot;Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины&quot;, — рассказали в ведомстве.Как пояснили в Минобороны, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу "Турецкий поток".В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.В Минобороны заверили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.В понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993612459.html
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украина, львовская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львовская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, Россия

Минобороны: удар по газовой инфраструктуре Украины был ответом на атаки ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Групповой удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом за удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и за атаку на компрессорную станцию на Кубани, сообщило Минобороны России.
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"Утром 15 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины", — рассказали в ведомстве.

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Как пояснили в Минобороны, удар стал ответом на украинские атаки с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также попытку атаки на компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани с целью срывов поставок по газопроводу "Турецкий поток".
В министерстве уточнили, что одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.
В Минобороны заверили, что ни одна провокация киевского режима не останется без ответа.
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Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу украинского ВПК.
В понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку". Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После диверсии на "Северных потоках" он остается единственным маршрутом бесперебойных поставок российского топлива на европейский рынок.
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