https://ria.ru/20250116/gipermarket-1993943208.html

Исследование показало, когда москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты ночью

Исследование показало, когда москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты ночью - РИА Новости, 16.01.2025

Исследование показало, когда москвичи чаще всего ходят в гипермаркеты ночью

Жители Москвы чаще всего ходят в гипермаркеты по ночам осенью и зимой – это может быть связано с графиком отпусков, а средний чек таких покупателей составляет... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:29:00+03:00

2025-01-16T05:29:00+03:00

2025-01-16T05:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Жители Москвы чаще всего ходят в гипермаркеты по ночам осенью и зимой – это может быть связано с графиком отпусков, а средний чек таких покупателей составляет 610 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "МТС Геоэффект". "Средний чек ночных покупателей гипермаркетов составил 610 рублей. Наиболее часто по ночам москвичи выбирались в магазины зимой и осенью, а наименьшим спросом такие походы за продуктами пользовались в весенне-летний сезон. Это может быть связано с графиком отпусков горожан", - говорится в исследовании. В нем учитывались перемещения более 65 тысяч жителей столицы в возрасте от 18 до 64 лет в течение 2024 года. Аналитики приводят типичный портрет ночного покупателя продуктов: это женщина 35–44 лет, с доходом в диапазоне до 120 тысяч рублей в месяц, проживающая в радиусе до 1 километра от магазина. При этом оказалось, что молодые люди 18-24 лет крайне редко посещают магазины в позднее время - их всего около 9%. А среди тех, чей заработок превышает 200 тысяч в месяц, ночные походы за продуктами еще менее актуальны: доля таких покупателей едва дотягивает до 3%.

https://ria.ru/20250115/tovary-1993759270.html

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