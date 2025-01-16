https://ria.ru/20250116/gaza-1993935193.html
При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек
При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек - РИА Новости, 16.01.2025
При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек
По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 пострадали при обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа, сообщила гражданская... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:10:00+03:00
2025-01-16T02:10:00+03:00
2025-01-16T02:10:00+03:00
израиль
катар
египет
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
КАИР, 16 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 пострадали при обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа, сообщила гражданская оборона сектора Газа. Согласно заявлению, в среду вечером Израиль обстрелял жилой квартал в Шейх-Радване. "Извлечены 12 погибших и более 20 пострадавших из домов, попавших под обстрел", - говорится в заявлении. Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщал, что 18 человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа. В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.
https://ria.ru/20250115/gaza-1993753898.html
https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html
израиль
катар
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, катар, египет, хамас, в мире
Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, В мире
При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек
При обстреле Израилем жилого квартала в Шейх-Радване погибли двенадцать человек
КАИР, 16 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 пострадали при обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа, сообщила гражданская оборона сектора Газа.
Согласно заявлению, в среду вечером Израиль обстрелял жилой квартал в Шейх-Радване.
"Извлечены 12 погибших и более 20 пострадавших из домов, попавших под обстрел", - говорится в заявлении.
Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщал, что 18 человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа.
В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.