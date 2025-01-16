https://ria.ru/20250116/gaza-1993935193.html

При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек

При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек - РИА Новости, 16.01.2025

При обстреле Израилем жилого квартала в Газе погибли двенадцать человек

По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 пострадали при обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа, сообщила гражданская... РИА Новости, 16.01.2025

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КАИР, 16 янв - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, более 20 пострадали при обстреле Израилем жилых домов в районе Шейх-Радван на севере города Газа, сообщила гражданская оборона сектора Газа. Согласно заявлению, в среду вечером Израиль обстрелял жилой квартал в Шейх-Радване. "Извлечены 12 погибших и более 20 пострадавших из домов, попавших под обстрел", - говорится в заявлении. Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщал, что 18 человек погибли в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа. В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнёт действовать 19 января.

https://ria.ru/20250115/gaza-1993753898.html

https://ria.ru/20250115/konflikt-1915630213.html

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израиль, катар, египет, хамас, в мире