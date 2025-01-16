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В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе
В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе - РИА Новости, 16.01.2025
В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе
Сумма ущерба от пожара в цехе по производству мебели в дагестанском Хасавюрте составила более 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе минпромторга... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:59:00+03:00
2025-01-16T00:59:00+03:00
2025-01-16T00:59:00+03:00
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хасавюрт
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 15 янв - РИА Новости. Сумма ущерба от пожара в цехе по производству мебели в дагестанском Хасавюрте составила более 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе минпромторга республики. В ночь на среду в пригороде Хасавюрта загорелся мебельный цех, по данным МЧС, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. При пожаре также частично сгорел расположенный рядом одноэтажный частный дом. "Производственный цех, по предварительным данным, сгорел из-за неисправной проводки, и сумма причиненного ущерба составила более 150 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным министерства, в предприятии трудилось более 100 жителей Хасавюрта и Хасавюртовского района. Отмечается, что ведомство формирует рабочую группу по выработке мер, направленных на восстановление производственных мощностей.
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происшествия, хасавюрт, хасавюртовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюрт, Хасавюртовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе
Минпромторг Дагестана: ущерб от пожара в мебельном цехе составил 150 млн рублей