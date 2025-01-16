https://ria.ru/20250116/belorussiya-1993953357.html

В Белоруссии фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб

В Белоруссии фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб - РИА Новости, 16.01.2025

В Белоруссии фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб

Белоруссия на фоне предстоящих президентских выборов фиксирует активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, заявил госсекретарь... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:08:00+03:00

2025-01-16T09:08:00+03:00

2025-01-16T09:33:00+03:00

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Белоруссия на фоне предстоящих президентских выборов фиксирует активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января."Действительно, мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Однако ничего принципиально нового мы не увидели в этот раз", - сказал Вольфович в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".По его словам, "в интересах влияния на ход электоральной кампании США и их союзники продолжают реализацию комплексной стратегии прессинга на Беларусь в международно-правовой, политической, экономической и других сферах". "Ключевые цели остаются прежними: смена власти в стране и разрыв союзнических отношений с Россией. Основные методы — дезинформация, дискредитация власти перед населением и международным сообществом, внесение раскола в госаппарат, силовой блок, нанесение ущерба экономике, политическое и иное гибридное давление по надуманным поводам", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.Он сообщил, белорусская оппозиция, которая уехала на Запад в 2020 году, не имеет действенный рычагов влияния на ситуацию внутри страны, поэтому основные ее усилия будут сосредоточены на проведении информационных кампаний по дискредитации органов власти, избиркомов и главы государства. Кроме того, они будут инспирировать протестные настроения в отдельных социальных группах - молодежь, профессорско-преподавательская среда, медики, предприниматели.Также, по словам Вольфовича, оппозиционеры будут оказывать психологическое давление на членов комиссий всех уровней и их семьи и готовить во время выборов провокаций для фиксации якобы протестной позиции граждан, принимавших участие в голосовании. "Результат таких усилий вполне предсказуем: обвинение Беларуси в отсутствии демократических норм, непризнание итогов президентских выборов, призыв к новым санкционным ограничениям. То есть ограничениям в отношении простых граждан", - сказал госсекретарь Совбеза.

https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html

https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993838931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире