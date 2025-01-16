https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html

В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору

В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору - РИА Новости, 16.01.2025

В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору

Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:01:00+03:00

2025-01-16T09:01:00+03:00

2025-01-16T09:40:00+03:00

белоруссия

в мире

ракета "орешник"

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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня"."С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой мы лишились этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник", - сказал Вольфович.Он добавил, что наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. "Вам известна отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их, в частности, РСЗО HIMARS", - сказал госсекретарь.

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире, ракета "орешник"