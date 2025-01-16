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В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору - РИА Новости, 16.01.2025
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09:01 16.01.2025 (обновлено: 09:40 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/belorussija-1993952344.html
В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору
В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору - РИА Новости, 16.01.2025
В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору
Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:01:00+03:00
2025-01-16T09:40:00+03:00
белоруссия
в мире
ракета "орешник"
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня"."С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой мы лишились этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник", - сказал Вольфович.Он добавил, что наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. "Вам известна отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их, в частности, РСЗО HIMARS", - сказал госсекретарь.
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белоруссия, в мире, ракета "орешник"
Белоруссия, В мире, Ракета "Орешник"
В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору

СБ Белоруссии: с ТЯО и "Орешником" страна сможет нанести ущерб любому агрессору

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
"С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой мы лишились этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник", - сказал Вольфович.
Он добавил, что наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. "Вам известна отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их, в частности, РСЗО HIMARS", - сказал госсекретарь.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
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Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
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