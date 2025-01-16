В Белоруссии заявили, что с ТЯО смогут нанести ущерб любому агрессору
СБ Белоруссии: с ТЯО и "Орешником" страна сможет нанести ущерб любому агрессору
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Благодаря "Искандеру-М", ТЯО и "Орешнику" Минск будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
"С размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия главой государства была исправлена допущенная в 1990‑х годах стратегическая ошибка, в результате которой мы лишились этого важнейшего фактора предотвращения агрессии против нашей страны. В настоящее время принято также решение о размещении в Беларуси гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности "Орешник". Таким образом, наша страна будет иметь в своем распоряжении ударный кулак, позволяющий нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору: ракетный комплекс "Искандер-М", тактическое ядерное оружие и "Орешник", - сказал Вольфович.
Он добавил, что наряду с этим активно развивается и белорусский военно-промышленный комплекс. "Вам известна отечественная реактивная система залпового огня "Полонез", которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их, в частности, РСЗО HIMARS", - сказал госсекретарь.