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Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США - РИА Новости, 16.01.2025
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:35:00+03:00
2025-01-16T04:35:00+03:00
2025-01-16T04:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях сосредоточения богатства в руках меньшинства. "Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха", — сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
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В мире, США, Америка, Джо Байден
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
Байден заявил о чрезмерной концентрации богатства в руках меньшинства в США