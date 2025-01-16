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Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США - РИА Новости, 16.01.2025
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04:35 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/bayden-1993940613.html
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США - РИА Новости, 16.01.2025
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США
Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:35:00+03:00
2025-01-16T04:35:00+03:00
в мире
сша
америка
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях сосредоточения богатства в руках меньшинства. "Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха", — сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США

Байден заявил о чрезмерной концентрации богатства в руках меньшинства в США

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях сосредоточения богатства в руках меньшинства.
"Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха", — сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Байден заявил, что план сделки по Газе был разработан его администрацией
04:11
 
В миреСШААмерикаДжо Байден
 
 
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