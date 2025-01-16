https://ria.ru/20250116/bayden-1993940613.html

Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США

Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США - РИА Новости, 16.01.2025

Байден выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в США

Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:35:00+03:00

2025-01-16T04:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден в прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, заявив о негативных последствиях сосредоточения богатства в руках меньшинства. "Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха", — сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

https://ria.ru/20250116/bayden-1993939832.html

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