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Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:30 16.01.2025 (обновлено: 01:06 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/balitskiy-1993930852.html
Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа
Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа - РИА Новости, 16.01.2025
Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал в Telegram-канале недостоверными сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:30:00+03:00
2025-01-16T01:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал в Telegram-канале недостоверными сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа, отметив, что ситуация в округе стабильная.&quot;Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских телеграм-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа&quot;, — написал он.Как подчеркнул глава региона, ситуация в данном районе стабильная, город Васильевка надежно защищен и прикрыт силами ПВО. Он призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО. — Прим. ред.) пытается дестабилизировать обстановку и обмануть людей.
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запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа

Балицкий: зафиксирован массовый вброс об эвакуации из Васильевского округа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал в Telegram-канале недостоверными сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа, отметив, что ситуация в округе стабильная.
«

"Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских телеграм-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа", — написал он.

Как подчеркнул глава региона, ситуация в данном районе стабильная, город Васильевка надежно защищен и прикрыт силами ПВО. Он призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО. — Прим. ред.) пытается дестабилизировать обстановку и обмануть людей.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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