https://ria.ru/20250116/balitskiy-1993930852.html

Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа

Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа - РИА Новости, 16.01.2025

Балицкий опроверг сообщения об эвакуации из Васильевского округа

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал в Telegram-канале недостоверными сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T00:30:00+03:00

2025-01-16T00:30:00+03:00

2025-01-16T01:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал в Telegram-канале недостоверными сообщения о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа, отметив, что ситуация в округе стабильная."Зафиксирован массовый информационный вброс со стороны киевских телеграм-каналов о якобы планирующейся эвакуации из Васильевского муниципального округа", — написал он.Как подчеркнул глава региона, ситуация в данном районе стабильная, город Васильевка надежно защищен и прикрыт силами ПВО. Он призвал доверять только проверенным источникам информации, отметив, что Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО. — Прим. ред.) пытается дестабилизировать обстановку и обмануть людей.

https://ria.ru/20250116/obstrel-1993930604.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий