СМИ сообщили о падении производства некрепкого алкоголя
РАТК: в России вполовину сократилось производство некрепкого алкоголя
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Общее производство алкоголя в России в 2024 году уменьшилось третий год подряд, передает РБК со ссылкой на данные "Росалкогольтабакконтроля" (РАТК).
"Сильнее всего по итогам 2024 года в России упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Падение в этих категориях составило 64,8%, 56,1% и 50,4% (по сравнению с результатами 2023 года). Снизилось и общее производство алкоголя: до 188,1 миллиона декалитров алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). За 2023 год показатель составил 191,6 тысячи декалитров, а за 2022 год — 199,5 тысячи декалитров (на шесть процентов больше, чем по итогам 2024 года)", — сообщило изданию ведомство.
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РАТК заявляет, что падение объемов производства некрепкого алкоголя связывают с изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки с 1 мая 2024 года, а на алкогольную продукцию и виноградосодержащие напитки повлиял закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Отмечается, что некоторые производители также добавляли в алкоголь искусственные ароматизаторы, чтобы снизить цену и увеличить выбор.
При этом подчеркивается, что производство на самом деле не снизилось, а вернулось к нормальным показателям.
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"То, что было произведено в 2022 году, — это был пересток в ретейле, лишние складские запасы. Сейчас их никому не нужно иметь, потому что кредитные деньги дорогие, все комплектующее оборудование выросло в цене, компании оптимизируют производства под конкретные запросы рынка и делают столько продукции, чтобы ее продать и не иметь лишнего на складе", — говорится в материале.
В декабре прошлого года Минфин утвердил новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начали действовать с 1 января 2025 года, в частности, стоимость 0,5 литра водки выросла до 349 рублей.
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