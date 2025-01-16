https://ria.ru/20250116/alkogol-1993971490.html

СМИ сообщили о падении производства некрепкого алкоголя

СМИ сообщили о падении производства некрепкого алкоголя - РИА Новости, 16.01.2025

СМИ сообщили о падении производства некрепкого алкоголя

Общее производство алкоголя в России в 2024 году уменьшилось третий год подряд, передает РБК со ссылкой на данные "Росалкогольтабакконтроля" (РАТК). РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:11:00+03:00

2025-01-16T11:11:00+03:00

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экономика

россия

рбк (медиагруппа)

алкоголь

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Общее производство алкоголя в России в 2024 году уменьшилось третий год подряд, передает РБК со ссылкой на данные "Росалкогольтабакконтроля" (РАТК)."Сильнее всего по итогам 2024 года в России упало производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта, слабоалкогольной и плодовой алкогольной продукции. Падение в этих категориях составило 64,8%, 56,1% и 50,4% (по сравнению с результатами 2023 года). Снизилось и общее производство алкоголя: до 188,1 миллиона декалитров алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). За 2023 год показатель составил 191,6 тысячи декалитров, а за 2022 год — 199,5 тысячи декалитров (на шесть процентов больше, чем по итогам 2024 года)", — сообщило изданию ведомство.РАТК заявляет, что падение объемов производства некрепкого алкоголя связывают с изменением порядка расчета акциза и увеличением его ставки с 1 мая 2024 года, а на алкогольную продукцию и виноградосодержащие напитки повлиял закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Отмечается, что некоторые производители также добавляли в алкоголь искусственные ароматизаторы, чтобы снизить цену и увеличить выбор.При этом подчеркивается, что производство на самом деле не снизилось, а вернулось к нормальным показателям."То, что было произведено в 2022 году, — это был пересток в ретейле, лишние складские запасы. Сейчас их никому не нужно иметь, потому что кредитные деньги дорогие, все комплектующее оборудование выросло в цене, компании оптимизируют производства под конкретные запросы рынка и делают столько продукции, чтобы ее продать и не иметь лишнего на складе", — говорится в материале.В декабре прошлого года Минфин утвердил новые минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, которые начали действовать с 1 января 2025 года, в частности, стоимость 0,5 литра водки выросла до 349 рублей.

https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html

https://ria.ru/20241213/alkogol-1989043867.html

https://ria.ru/20241205/sochetanie-1756387174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рбк (медиагруппа), алкоголь